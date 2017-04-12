Физики объяснили феномен развязывающихся шнурков

Сегодня, 14:59

Во время движения нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести, а это приводит к ослаблению завязанного узгла

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, США, объяснили, почему шнурки часто развязываются на ходу.

Для этого ученые записали на видео упражнение на беговой дорожке. Ролик просмотрели в замедленном темпе и проанализировали.

Физики выяснили, что во время бега нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести. Это приводит к растягиванию и ослаблению завязанного узла. Одновременно сила инерции воздействует на свободные концы шнурков, окончательно их развязывая.

По мнению ученых, понимание того, как динамические нагрузки влияют на узлы, очень важно, поскольку узлы встречаются везде — от ДНК до судоходства и парашютного спорта.

Ранее ученые выяснили, почему мужчины любят спорт больше, чем женщины.
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Источник:

Lenta.ru

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