Фокусник прострелил себе рот во время трюка (видео)

Дэвид должен был поймать пулю зубами, но что-то пошло не так

Американский фокусник Дэвид Блейн прострелил себе рот во время неудачного исполнения трюка.

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, во время своего авторского шоу "По ту сторону магии" на одном из местных телеканалов в студии выполнил трюк, который оказался неудачным.

Дэвид должен был поймать пулю зубами, но что-то пошло не так.

Примечательно, что этот опасный трюк Блейн выполняет с 2010 года и это первое его неудачное исполнение.