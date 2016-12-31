Французскому бульдогу сделали профессиональный массаж (видео)
Видеоролик с расслабленным животным собрал более 31 миллиона просмотров
Псу породы французский бульдог сделали профессиональный массаж, как в салоне красоте.
Видеоролик с расслабленным животным был опубликован на facebook.
Псу не просто помяли спинку, а положили на кушетку лапами вверх, как и людям, прикрыли интимные места полотенцем, а на голову натянули белую махровую повязку.
Собака выглядела довольной и очень расслабленной во время таких приятных процедур.
А видеоролик тем временем собрал более 31 миллиона просмотров.
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