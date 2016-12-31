Французскому бульдогу сделали профессиональный массаж (видео)

Видеоролик с расслабленным животным собрал более 31 миллиона просмотров

Псу породы французский бульдог сделали профессиональный массаж, как в салоне красоте.

Видеоролик с расслабленным животным был опубликован на facebook.

Псу не просто помяли спинку, а положили на кушетку лапами вверх, как и людям, прикрыли интимные места полотенцем, а на голову натянули белую махровую повязку.

Собака выглядела довольной и очень расслабленной во время таких приятных процедур.

А видеоролик тем временем собрал более 31 миллиона просмотров.