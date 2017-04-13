Где купить паски и куличи на Пасху 2017: ТОП-10 пекарен и кондитерских

Цены зависят от веса и начинки кулича: можно найти маленькую пасочку за 85 грн и большую за 490 грн

Сегодня, в Чистый четверг, принято начинать готовиться к Пасхе. Красить яйца, печь праздничные паски и куличи – занятие увлекательное, но далеко не у всех есть возможность и желание им заниматься.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-10 кондитерских и пекарен, где можно купить готовые паски и куличи.

Волконский

Фото: wolkonsky.com

В пекарне отметили, что готовят куличи исключительно из натуральных продуктов, не используя никаких красителей и ароматизаторов.

Диапазон цен зависит от веса и начинки кулича: можно купить традиционный кулич весом 550 г за 250 грн или набор из трех куличей по 100 г за 190 грн.

А если захочется чего-то уникального – закажите авторский кулич с декором ручной работы из марципана. Но и стоить он будет дороже – вес от 2 до 3 кг — 470 грн/кг.

Paul

Пекарня представила свои варианты пасхальных куличей в авторском оформлении. Вес куличей может быть 600, 400 и 180 гр, а среди начинок – клюква, изюм, сушеная вишня и шоколад.

Также в наличии творожные паски.

Стоимость кулича 600 г – 285 грн, 400 г – 230 грн, 180 г – 116 грн.

Сливки общества

В кафе отлично подготовились к пасхальным праздникам и напекли куличей. Из наиболее распространенных начинок – сухофрукты и орехи.

Цены на куличи зависят от веса и начинки: кулич большой (500 гр) – 180 грн; кулич большой с сухофруктами и орехами – 225 грн; кулич средний (350 гр) – 135 грн; кулич средний с сухофруктами и орехами – 175 грн.

Baker Street bakery

Кондитерская-пекарня приготовила к пасхальным праздникам не только куличи, а собрала и целые корзины.

Куличи с начинкой: маленький (450 г) – 215 грн, большой (900 г) – 400 грн

Куличи без начинки: маленький (400 г) – 150 грн, средний (650 г) – 230 грн, большой (1 кг) – 330 грн.

Если хотите порадовать свое чадо – закажите им корзинку для детей, в которой у каждого малыша окажется: маленький кулич, пряничные зайчики и безе с орехами. Ее стоимость составит 425 грн.

Есть и большие подарочные корзины с 2-мя видами куличей, печенье и безе, праздничными пряниками и бутылкой сухого красного вина. Ее стоимость выше – 1550 грн.

Eclair Little Artwork

Кондитерская, которая специализируется в основном на изготовлении эклеров, подготовилась и к Пасхе.

Своим покупателям они предлагают "идеальный пасхальный кекс": нежный, немного влажный внутри, 2 вида изюма, курага, клюква, ваниль, шоколад. Стоимость такого кекса весом в 1,2 кг, составит 490 гривен.

Caramel

Кондитерская-пекарня предлагает на Пасху различные куличи весом 150, 300, 400 и 750 грамм. Их цена составит 100, 150, 180 и 300 гривен за штуку соответственно.

Также в кондитерской предлагают наборы с паской, меренгой, печеньем и арткейками по 500 гривен.

Кіфлик

Фото: facebook.com/kifliktaste



Этно-гастро-кафе предлагает полакомиться на Пасху вкусными куличами, стоимость которых зависит не только от веса, но и вида - сладкая или пресная.

Сладкая паска: большая 550-650г / 220грн, маленькая 250-350г / 160грн.

Пресная паска: большая 550-650г / 200 грн, маленькая: 250-350г / 120 грн.

Штолле

Фото: stolle.com.ua



Пироговая приготовила своим покупателям паски на любой вкус и по доступным ценам. Выпекались они по классическим рецептам и оформлены празднично.

Паска праздничная: 0,28 кг – 87.00 грн.

Паска большая с сухофруктами: 0,6 кг – 180.00 грн.

Паска с сухофруктами: 0,30 кг – 95.00 грн.

Паска большая праздничная: 0,56 кг – 170.00 грн.

"Реприза"

Бутик-кафе традиционно подготовился к пасхальным праздникам и предлагает клиентам авторскую паску по классическому рецепту в дизайнерской упаковке.

Стоимость такого кулича весом в 750 г составит 335.00 грн.

Madame Josy

Фото: facebook.com/Madame.josy



Ресторан французской кухни приготовил к Пасхе изящные и элегантные куличи с различными начинками: изюм двух видов, вяленая клюква, вяленая вишня, цедра лимона и апельсина, ваниль и коньяк.

Паски доступны в трех размерах: большая (650 г) – 320 грн, средняя (400 г) – 225 грн, маленькая (300 г) – 160 грн.

Но стоит отметить, что большинство пекарен и кондитерских работают по предзаказах и в свободной продаже может оказаться лишь небольшой выбор куличей. Поэтому нужно поторопиться.

А если вы все же решите сами испечь кулич на Пасху, тогда сайт Сегодня приготовил ТОП рецептов праздничных пасок и куличей.