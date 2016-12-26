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Где провести Новый год в Киеве: развлечения на любой вкус и кошелек http://www.segodnya.ua/img/article/7831/41_main.1482751797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/41_tn.1482751797.jpg Общество Если традиционные развлечения вас не интересуют, можно провести музыкальный, исторический или даже загадочный Новый год

Где провести Новый год в Киеве: развлечения на любой вкус и кошелек

Сегодня, 13:39

Если традиционные развлечения вас не интересуют, можно провести музыкальный, исторический или даже загадочный Новый год

В Киеве много развлечений. Фото: facebook
В Киеве много развлечений. Фото: facebook

Помимо радости Новый год всегда порождает массу сомнений. Главный вопрос – где его праздновать. Особо предусмотрительные задаются им еще в феврале. Но большинство – ближе к самому празднику.

Если вы до сих пор не сняли квартиру, не приготовили три ведра оливье для домашнего праздника и не купили билет в другую страну, мы вам поможем определиться с тем, как можно отпраздновать приход 2017-го в Киеве.

Традиционная Елка на Софиевской площади

Прошло уже несколько лет, как главную елку страны перенесли с Майдана на Софиевскую площадь. Под празднование Нового года там создают целый мини-городок, который месяц живет своей жизнью. Много уличной еды, карусели, гирлянды, сцена и новогодняя атмосфера. В канун 2017-го обещают выступление симфонического оркестра, диджеев и других артистов.

В общем, если вы не боитесь холода и любите шумные массовые собрания – вам туда.

Стоимость: бесплатно.

Исторический Новый год в парке Киевская Русь

Вариант для любителей старины и желающих сбежать из города. Парк "Киевская Русь" находится недалеко от Киева в поселке Копачив. Это большой исторический центр, который имитирует собой быль древнерусского города периода 9-10 столетия.

На Новый год "Киевская Русь" готовит особую программу. В первую очередь – это новогодний маскарад – не каждый год удается отпраздновать в образе рыцаря или придворной девицы. Во-вторых, это возможность покататься на лошадях – в "Киевской Руси" потрясающие конюшни. В-третьих, можно поесть замечательной украинской еды.

Стоимость: от 395 грн для взрослых (вход на территорию парка).

Музыкальный Новый Год с David August и Mujuice в КВЦ Парковый

Если в вечеринках вы цените прежде всего хорошую музыку, то этот вариант для вас. David August один из самых популярных и востребованных диджеев в мире на данный момент. Его часто называют вундеркиндом, потому что на большую сцену ему удалось пробиться в 19 лет. Сейчас он постоянный резидент ночных клубов от Парижа до Ибицы, а Новый год отпразднует в Киеве и вы можете к нему присоединиться.

Кроме того, новый альбом, а также эксклюзивный электронный сет представит Mujuice, хорошо известный украинским меломанам. Все это будет происходить в КВЦ Парковом, недалеко от Мариинского парка.

Стоимость: от 450 грн.

Загадочный Новый год на киностудии Довженко

Новый год, как известно, – время волшебства. Что-то такое обещают организаторы праздника на киностудии Довженко. О том, что там будет происходить, известно приблизительно ничего. На страницах в соцсетях есть лишь пост о группе Ленинград и приписка, что группы Ленинград на празднике не будет.

В описании встречи организаторы сообщают, что будет много известных артистов (но не говорят каких), диджей, много звука и световое шоу. В общем, если любите неожиданности – вам туда.

Стоимость: 350 грн.

Драйвовый Новый Год в Atlas

Концертный клуб Atlas под Новый год решил использовать все свое пространство. Будут задействованы и главное помещение, и Barbara Bar и концертная площадка на крыше – Roof. В программе – выступления украинских групп и диджей-сеты украинских диджеев и артистов. Идеальная вечеринка для любителей новой украинской музыки.

Главный хедлайнер – O.Torvald, а из диджеев – сет от Дмитрия Шурова (Pianoбой). При этом можно будет и перекусить на фуршете, который будет проходит в Barbara.

Стоимость: от 500 грн.

Арт-Новый год в галерее "Дукат" с Антоном Байбаковым

Украинский композитор Антон Байбаков устраивает вечеринку для друзей в арт-галерее "Дукат". Обязательно наличие костюма и регистрация на встрече в Facebook. Программа Нового года весьма неопределенная, но если вы любите творческие тусовки – вряд ли останетесь разочарованы.

Если посмотреть описание встречи, можно увидеть ностальгические видео украинской поп-культуры начала 90-х, треш-отбор на Евровидение в Беларуси и танцы фламенко. Найти связь между всем этим сложно. Можно разве что покачать головой и сказать: "Творческие личности!". Вот и сам Новый год обещает пройти под этой эгидой.

Вход: 100 грн.
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Автор:

Ния Никель

Источник:

"Сегодня"

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