Гигантская трещина в Аризоне с высоты птичьего полета (видео)
Разлом образовался в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года
В Аризоне геологи сняли трехкилометровую трещину. Видео записали с помощью беспилотника и опубликовали на Youtube-канале Daily Mail.
Отмечается, что разлом образовался в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года и в том же году значительно увеличился в размерах.
Подлинную причину не установлено, но, скорее всего, трещина возникла из-за осушения подземных водоносных каналов.
Тем временем в Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления.
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