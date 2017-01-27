Гигантская трещина в Аризоне с высоты птичьего полета (видео)

Сегодня, 15:39

Разлом образовался в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года 


В Аризоне геологи сняли трехкилометровую трещину. Видео записали с помощью беспилотника и опубликовали на Youtube-канале Daily Mail.

Отмечается, что разлом образовался в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года и в том же году значительно увеличился в размерах.

Подлинную причину не установлено, но, скорее всего, трещина возникла из-за осушения подземных водоносных каналов.

Тем временем в Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления.
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