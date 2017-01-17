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Гигантский аллигатор в заповеднике шокировал пользователей Facebook (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/83_main.1484650805.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/83_tn.1484650805.png Общество Благодаря популярному видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей

Гигантский аллигатор в заповеднике шокировал пользователей Facebook (видео)

Сегодня, 13:13

Благодаря популярному видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей

Аллигатор очень большой. Кадр из видео
Аллигатор очень большой. Кадр из видео

В одном из заповедников США, в штате Флорида,  замечен гигантский аллигатор.

Короткий видеоролик с огромной рептилией был опубликован на Facebook, где менее чем за сутки собрал более 5 тысяч лайков.  

Как отмечает местный телеканал WTSP, благодаря видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей.

Тем временем милый котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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