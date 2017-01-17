Гигантский аллигатор в заповеднике шокировал пользователей Facebook (видео)
Благодаря популярному видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей
В одном из заповедников США, в штате Флорида, замечен гигантский аллигатор.
Короткий видеоролик с огромной рептилией был опубликован на Facebook, где менее чем за сутки собрал более 5 тысяч лайков.
Как отмечает местный телеканал WTSP, благодаря видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей.
Тем временем милый котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.
Вы сейчас просматриваете новость "Гигантский аллигатор в заповеднике шокировал пользователей Facebook (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии