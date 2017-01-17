Гигантский аллигатор в заповеднике шокировал пользователей Facebook (видео)

В одном из заповедников США, в штате Флорида, замечен гигантский аллигатор.

Короткий видеоролик с огромной рептилией был опубликован на Facebook, где менее чем за сутки собрал более 5 тысяч лайков.

Как отмечает местный телеканал WTSP, благодаря видео, в заповеднике резко увеличилось количество посетителей.

Тем временем милый котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.