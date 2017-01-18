Гимнастика для малышей: Анита Луценко показала полезное упражнение для детей (видео)
Маленькая дочка Аниты Мия в восторге от бассейна и очень полюбила плавание
Фитнесс-тренер Анита Луценко, которая в прошлом году стала мамой, быстро вернула себя в форму и часто публикует в соцсети небольшие мастер-классы с полезными упражнениями.
Но заниматься спортом необходимо не только взрослым, а и самым маленьким. Об этом Анита рассказала, опубликовав небольшой ролик с полезными упражнениями для малышей.
"Гимнастика для малышей. 10 в одну сторону и 10 в другую! Делаем ежедневно! Когда еще не сидела, то также но полулежа!" – подписала она видео.
К слову, ранее, Анита опубликовала снимок с дочерью в бассейне и рассказала, что малышка в восторге от плавания.
Полный восторг бассейн это вам не ванна Мия отказалась заниматься плаванием и нырянием в ванной ещё 1,5 месяца назад , поэтому сегодня попробовали настоящий басик!! У Мии случился эмоциональный экстаз крутяк!! P.S. Бассейн с сауной при Поликлинике #3 на подоле. Там, потому как там наша любимая тренер Тамара "комаровский в юбке "
"Полный восторг! бассейн это вам не ванна! Мия отказалась заниматься плаванием и нырянием в ванной еще 1,5 месяца назад, поэтому сегодня попробовали настоящий басик! У Мии случился эмоциональный экстаз! крутяк!" – подписала довольная мама.
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