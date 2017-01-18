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Гимнастика для малышей: Анита Луценко показала полезное упражнение для детей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/40_main.1484734528.png http://www.segodnya.ua/img/article/7893/40_tn.1484734528.png Общество Маленькая дочка Аниты Мия в восторге от бассейна и очень полюбила плавание

Гимнастика для малышей: Анита Луценко показала полезное упражнение для детей (видео)

Сегодня, 12:12

Маленькая дочка Аниты Мия в восторге от бассейна и очень полюбила плавание

Анита воспитывает дочку Мию. Фото: instagram.com/anitasporty
Анита воспитывает дочку Мию. Фото: instagram.com/anitasporty

Фитнесс-тренер Анита Луценко, которая в прошлом году стала мамой, быстро вернула себя в форму и часто публикует в соцсети небольшие мастер-классы с полезными упражнениями.

Но заниматься спортом необходимо не только взрослым, а и самым маленьким. Об этом Анита рассказала, опубликовав небольшой ролик с полезными упражнениями для малышей.

"Гимнастика для малышей. 10 в одну сторону и 10 в другую! Делаем ежедневно! Когда еще не сидела, то также но полулежа!" – подписала она видео.

К слову, ранее, Анита опубликовала снимок с дочерью в бассейне и рассказала, что малышка в восторге от плавания.

"Полный восторг! бассейн это вам не ванна! Мия отказалась заниматься плаванием и нырянием в ванной еще 1,5 месяца назад, поэтому сегодня попробовали настоящий басик! У Мии случился эмоциональный экстаз! крутяк!" – подписала довольная мама.

Ранее сообщалось, как сделать ноги стройнее: эффективные упражнения от Аниты Луценко.
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Источник:

"Сегодня"

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