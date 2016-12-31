Год, который начинается с воскресенья, не может быть плохим: ТОП-15 забавных открыток (фото)

В этих открытках каждый найдет что-то от себя и хорошее настроение вам будет обеспечено

До Нового года осталось всего несколько часов. Суматоха во время подготовки, очереди в супермаркетах в погоне докупить недостающие продукты, уборка в квартире и приготовление праздничных блюд – так выглядит типичный день перед праздником.

Сайт Adme.ru решил показать, что бывает и по-другому.

Порой, чтобы жизнь заиграла новыми красками, на все нужно посмотреть с юмором. Ведь именно он помогает нам преодолевать трудности и поднимает настроение каждый день.