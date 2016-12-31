Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Год, который начинается с воскресенья, не может быть плохим: ТОП-15 забавных открыток (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/17_main.1483174177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/17_tn.1483174177.jpg Общество В этих открытках каждый найдет что-то от себя и хорошее настроение вам будет обеспечено

Год, который начинается с воскресенья, не может быть плохим: ТОП-15 забавных открыток (фото)

Сегодня, 11:45

В этих открытках каждый найдет что-то от себя и хорошее настроение вам будет обеспечено

До Нового года осталось всего несколько часов. Суматоха во время подготовки, очереди в супермаркетах в погоне докупить недостающие продукты, уборка в квартире и приготовление праздничных блюд – так выглядит типичный день перед праздником.

Сайт Adme.ru решил показать, что бывает и по-другому.

Порой, чтобы жизнь заиграла новыми красками, на все нужно посмотреть с юмором. Ведь именно он помогает нам преодолевать трудности и поднимает настроение каждый день.
продукты, новый год, открытки, уборка, настроение, очереди, трудности

Вы сейчас просматриваете новость "Год, который начинается с воскресенья, не может быть плохим: ТОП-15 забавных открыток (фото)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Гросу готовится к Новому году. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу рассказала, почему мандарины считают символом Нового года

Сегодня, 09:42

В Китае мандарины являются символом финансового благополучия

Общество

Встряхивать бутылки ни в коем случае нельзя. Фото: AFP

Как правильно открывать шампанское: новогодний лайфхак

Сегодня, 09:10

Наклоните бутылку под 45 градусов, не снимайте оплетки заранее и возьмите тканную салфетку

Бизнес

Загородные комплексы в последние предпрааздничные дни могут обнаружить недобор клиентов и задуматься о скидках

Как отпраздновать Новый год за городом и не заплатить лишнего

Сегодня, 09:00

Номера и ужин в ресторане обычно заказывают пары, а большие компании предпочитают коттеджи

Общество

Веселитесь в Новый год. Фото: AFP

Как отметить Новый Год по-новому: три идеи

Сегодня, 08:43

Если хочется что-то поменять, не спешите от  всего отказываться, просто привнесите что-то новое и свежее

Украина

Прогноз погоды нанеделю. Фото: classmedia.by

Какую погоду ждать украинцам: прогноз синоптик на неделю

Сегодня, 07:34

Снег в Украине пройдет только после третьего января, а температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов 

Истории

Фото: 1zoom.me/ru

ТОП-11 старых новогодних историй: фильмы-сказки для детей и взрослых

Сегодня, 05:50

Подборка добрых, вдохновляющих и красивых фильмы Финляндии, Германии, Италии, Великобритании, США и Японии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.