Горячие снимки женщин-военных из Израиля стали хитом в Instagram (фото)
На аккаунт Hot Israeli Army Girls подписаны более 70 тысяч пользователей
В Instagram появились новые любимицы – женщины-военные из Израиля, чей аккаунт стал настоящим хитом, пишет Daily Mail.
По данным издания, авторы аккаунта собрали в одном месте снимки более чем двух тысяч израильских военнослужащих-женщин. Сообщается, что сначала они нашли аккаунты девушек по соответствующим хештегам и геотегам, после чего сделали репосты их лучших фото.
На странице Hot Israeli Army Girls, за которой следит более 70 тысяч пользователей, представлено, в числе прочих, множество снимков военных в неформальной обстановке — на каникулах в бикини, дома в облегающей гражданской одежде.
Отмечается, что по закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в вооруженные силы страны — ЦАХАЛ. Срок срочной службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин — 24 месяца.
Тем временем Одесская Барби в купальнике удивила очень тонкой талией и большой грудью.
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