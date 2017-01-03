Горячие снимки женщин-военных из Израиля стали хитом в Instagram (фото)

На аккаунт Hot Israeli Army Girls подписаны более 70 тысяч пользователей

В Instagram появились новые любимицы – женщины-военные из Израиля, чей аккаунт стал настоящим хитом, пишет Daily Mail.

По данным издания, авторы аккаунта собрали в одном месте снимки более чем двух тысяч израильских военнослужащих-женщин. Сообщается, что сначала они нашли аккаунты девушек по соответствующим хештегам и геотегам, после чего сделали репосты их лучших фото.

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 5 2015 в 11:26 PDT

На странице Hot Israeli Army Girls, за которой следит более 70 тысяч пользователей, представлено, в числе прочих, множество снимков военных в неформальной обстановке — на каникулах в бикини, дома в облегающей гражданской одежде.

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 5 2015 в 1:52 PDT

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 2 2015 в 9:40 PDT

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 1 2015 в 12:42 PDT

Отмечается, что по закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в вооруженные силы страны — ЦАХАЛ. Срок срочной службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин — 24 месяца.

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июн 25 2015 в 7:28 PDT

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июн 22 2015 в 7:54 PDT

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