Хакеры опубликовали сценарий заключительной серии "Игры престолов"

Сегодня, 11:45

Полное содержание всех серий сезона, включая заключительный эпизод "Дракон и волк", попало в сеть 

Кадр из сериала
Кадр из сериала

Хакеры, ранее взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO, выложили в интернет подробности заключительного эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов", сообщает издание Wrap.

По данным издания, полное содержание всех серий сезона, включая заключительный эпизод "Дракон и волк", было выложено в сеть под названием "Шестая волна утечек HBO". Хакеры также прислали содержание всех эпизодов, включая заключительный, изданию Independent. Документ с полным содержанием серий содержит около 20 страниц, он датирован 26 апреля 2016 года и предназначался для внутреннего использования.

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Также злоумышленники выложили в сеть контракты людей, задействованных в съемках.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.
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Источник:

РИА Новости

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