Ходячая пепельница: художница необычным способом борется с курением (видео)
Видеоролик самого процесса и конечного результата она опубликовала на YouTube-канале, который собрал уже более 17 тыс. просмотров
Художница из Сербии Миряна Кика Милошевич решила бороться против курения, использовав свой талант.
С помощью кистей и красок она изобразила на своей голове пепельницу и дорисовала себе черные, забитые окурками легкие.
Видеоролик самого процесса и конечного результата она опубликовала на YouTube-канале.
К слову, видеоролик всего за несколько дней собрал уже более 17 тысяч просмотров.
Тем временем проворный котик заигрался и залез в банку.
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