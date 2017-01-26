Ходячая пепельница: художница необычным способом борется с курением (видео)

Видеоролик самого процесса и конечного результата она опубликовала на YouTube-канале, который собрал уже более 17 тыс. просмотров

Художница из Сербии Миряна Кика Милошевич решила бороться против курения, использовав свой талант.

С помощью кистей и красок она изобразила на своей голове пепельницу и дорисовала себе черные, забитые окурками легкие.

Видеоролик самого процесса и конечного результата она опубликовала на YouTube-канале.

К слову, видеоролик всего за несколько дней собрал уже более 17 тысяч просмотров.

Тем временем проворный котик заигрался и залез в банку.