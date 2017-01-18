Инструкция "Как вымыть машину с помощью ребенка" покорила сеть (видео)

Видеоролик пришелся по вкусу пользователям YouTube и всего за два дня собрал более миллиона просмотров

Молодой отец Джордан Уотсон умеет ладить со своей полуторагодовалой дочкой. Он не проводит с ней время за чтением детских книжек или играми в куклы, а находит для нее взрослые развлечения.

На YouTube появился видеоролик, где Джордан приобщил свою дочку к мытью машины.

В юмористической манере он показывает, что детям нравится играть с мыльными пузырями и щетками, и если этим правильно воспользоваться, то можно даже получить помощь.

Примечательно, что инструкция "Как вымыть машину с помощью ребенка" пришлась по вкусу пользователям YouTube и всего за два дня собрала более миллиона просмотров.