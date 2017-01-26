Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье (фото)

Вчера, 16:48

Милый снимок восьмого внука президента США меньше чем за сутки собрал более 160 тысяч лайков

Иванка Трамп с семьей. Фото: instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп с семьей. Фото: instagram.com/ivankatrump

Старшая дочь президента США Иванка Трамп с семьей совсем недавно переехала из Нью-Йорка в Вашингтон и уже успела обжиться. В частности, она показала хорошо обустроенную комнату своего маленького сына Теодора.

Снимок она опубликовала в instagram.

Судя по всему, пишет The Telegraph, обустройство в новом жилье идет хорошо. В частности, Теодор поселился в "стильно украшенной" детской.

Goodnight!

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump)

Отмечается, что Теодор стал восьмым внуком нынешнего президента США Дональда Трампа. 
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"Сегодня"

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