Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье (фото)
Милый снимок восьмого внука президента США меньше чем за сутки собрал более 160 тысяч лайков
Старшая дочь президента США Иванка Трамп с семьей совсем недавно переехала из Нью-Йорка в Вашингтон и уже успела обжиться. В частности, она показала хорошо обустроенную комнату своего маленького сына Теодора.
Снимок она опубликовала в instagram.
Судя по всему, пишет The Telegraph, обустройство в новом жилье идет хорошо. В частности, Теодор поселился в "стильно украшенной" детской.
Отмечается, что Теодор стал восьмым внуком нынешнего президента США Дональда Трампа.
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