Иванка Трамп показала фото маленького сына в новом жилье (фото)

Милый снимок восьмого внука президента США меньше чем за сутки собрал более 160 тысяч лайков

Старшая дочь президента США Иванка Трамп с семьей совсем недавно переехала из Нью-Йорка в Вашингтон и уже успела обжиться. В частности, она показала хорошо обустроенную комнату своего маленького сына Теодора.

Снимок она опубликовала в instagram.

Судя по всему, пишет The Telegraph, обустройство в новом жилье идет хорошо. В частности, Теодор поселился в "стильно украшенной" детской.

Goodnight! Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 24 2017 в 5:01 PST

Отмечается, что Теодор стал восьмым внуком нынешнего президента США Дональда Трампа.