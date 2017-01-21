Как делать хорошие селфи и начать зарабатывать на фотографиях

Фотосессии, селфи и фотопостановки сегодня очень популярны. Кому-то снимки нужны для соцсетей, кто-то копит их для семейного архива, а некоторые любят фотографировать все подряд/делать фото "с изюминкой", и планируют на этом зарабатывать. При этом у всех без исключения есть фотографии настолько удачные, что от них нельзя глаз отвести, но полно и не слишком хороших снимков. Относительно последних: обиднее всего, когда памятный момент очень важно запечатлеть, времени на это немного (удается сделать только пару фото), а в итоге они не получаются такими, как хотелось бы. Профессионалы считают, что любителям фотографироваться нужно знать всего несколько простых правил, а увлекающимся фотографией более серьезно — пройти курсы, читать спецлитературу и изучить свой фотоаппарат.

ФОТО СЕБЯ: ПРАВИЛЬНАЯ ТОЧКА И СВЕТОТЕНИ НА ЛИЦЕ

Любители селфи-снимков практически совершили революцию в фотомастерстве, создав собственную философию и сделав эти снимки неотъемлемой частью социальной жизни. Но "гламурное" фото сделать не так уж просто. "Самая большая проблема селфи — то, что человек фотографирует самого себя и не может отрегулировать свою полноту, — объясняет фотограф Анна Савелова, специализирующаяся на обработке селфи-снимков. — Те, кто получается на фото полным, на самом деле допускают две ошибки. Во-первых, слишком близко держат смартфон, и одновременно "захватывают" в снимок неправильный объем тела. Веса также добавляет селфи, где много пространства вверху снимка, а на самом фото — только голова и плечи до середины груди. В итоге человек получается "квадратным". А если он еще и втянул живот, как это любят делать многие, то в весе прибавит даже худышка. Поэтому в первом случае хорошо обзавестись селфи-палкой. А во втором — подобрать свою удачную сторону. И если даже втягиваете живот, постараться сделать это ненавязчиво".

Нужно выглядеть непринужденно: не втягивать живот и не выпячивать губы.

Второй важный момент, который отмечают селфиманы, — увеличение отдельных участков лица на снимке. Часто можно услышать, что человек недоволен своим снимком из-за слишком большого носа или лба на фото. "Справиться с этим можно двумя путями: выравнять тон лица, после чего участки, которые выдаются, чуть затемнить с помощью, например, пудры, — говорит фотограф Соня Поживанова. — Кроме того, нужно делать снимок слегка сверху и не прямо фас, а немного "кокетливо" подставляя камере удачную сторону лица, одновременно чуть втянув щеки и проследив за положением губ. Выпячивание, если есть такая привычка, должно быть легким, а лучше вообще обойтись без него. Во-первых, на эту тему слишком много шуток, а во-вторых, — переборщив, можно получить на фото длинный нос, нескладные скулы и слишком выразительные/невыразительные глаза и "перебор" лба на снимке". Кроме этого, специалисты советуют пользоваться эффектами фотоаппарата или смартфона и выставлять "день", "ночь", "портрет" и т. д.

Снимки компании. Убедитесь, что каждый показал камере свою самую лучшую сторону.

ФОТОГРАФ НА ЗАКАЗ

Первый совет для тех, кто планирует подрабатывать фотографом или сделать это своей основной работой, — окончить хотя бы самые бюджетные курсы (от 500 грн) и много читать о фотомастерстве. "Новичкам обязательно нужно знать, какими параметрами должен обладать фотоаппарат, если покупать новый, или выделить сильные стороны того фотоаппарата, что уже имеется, — говорит фотограф-фотохудожник Юрий Брилюк. — Зная эффекты, всегда можно быстро настроить фотоаппарат и отснять нужный кадр (дождь, происшествие, природное явление, встреча важных гостей и т. д.).

ЛОКАЦИЯ. Второй момент, на который часто сетуют клиенты фотографа — бедность фантазии относительно мест для фотосессий (даже когда локации специально созданы в фотосалонах), и то, что люди часто не знают, как стать, а специалист им не может подсказать, надеясь на экспромт. "Желательно, чтобы у "новичка" был заготовленный набор локаций, — объясняет фоторгаф. — То есть если это парк или сквер, то 10—20 разных ракурсов. Они должны быть такими, чтобы сразу даже трудно было сказать, что на серии снимков одно и то же место".

ПРОБА ПЕРА. Я бы рекомендовал начинающему фотографу сначала пройтись по местам и "пристреляться". Еще полезно взять с собой терпеливую модель (друга, подругу) и посмотреть, как лучше всего ставить человека/пару/людей, чтобы достоинства именно этого места тоже были видны. "Это все нужно записать в блокнот, чем, кстати, часто пренебрегают люди, подрабатывающие на съемке фотосессий, — говорит Юрий Брилюк. — Также в интернете нужно подобрать с десяток удачных поз, чтобы подсказывать клиентам, куда девать руки и как паре/компании выгоднее стать для фото".

ОБРАБОТКА. Также фотограф должен знать, как обработать фотоснимки, чтобы они действительно были профессиональными. Для этого можно самостоятельно изучить фотошоп (видеоуроки в интернете и горы литературы) или выбирать курсы фотомастерства.