Как это было: эволюция моды 80-х годов в разных странах мира (видео)
В видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте и других странах
Мода – вещь цикличная и имеет свойство повторяться. Проект Cut снял новое видео, в котором показал, как эволюционировала красота 80-х годов в разных странах мира.
При этом в ролике показано, как менялись каноны красоты в разных уголках планеты в 80-х годах.
В двухминутном видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте, Сирии, Швеции и других странах.
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