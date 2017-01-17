Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Как это было: эволюция моды 80-х годов в разных странах мира (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/64_main.1484648303.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/64_tn.1484648303.png Общество В видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте и других странах

Как это было: эволюция моды 80-х годов в разных странах мира (видео)

Сегодня, 12:19

В видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте и других странах


Мода – вещь цикличная и имеет свойство повторяться. Проект Cut снял новое видео, в котором показал, как эволюционировала красота 80-х годов в разных странах мира.

При этом в ролике показано, как менялись каноны красоты в разных уголках планеты в 80-х годах.

В двухминутном видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте, Сирии, Швеции и других странах. 
мода

Вы сейчас просматриваете новость "Как это было: эволюция моды 80-х годов в разных странах мира (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Мишель Обама с мужем и дочкой на прощальной речи. Фото: AFP

Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа

11 Января, 11:09

Она использовала идею многообразия при выборе нарядов для различных мероприятий

Мода

Мода циклична. Кадры из видео

Как это было: эволюция моды на брови за последние 100 лет

10 Января, 14:39

На смену очень узким бровям пришла мода на очень широкие. Но мода имеет способность меняться и приносить с собой новые тренды

Мода

Самые громкие события в мире моды в 2016 году. Фото: AFP

Названы главные события в модной индустрии 2016 года

31 Декабря 2016, 21:51

Новая первая леди США, звание "Икона стиля" и смерть легендарных деятелей fashion-бизнеса

Мода

Кадр из видео Спайка Джонза для Kenzo

Названы лучшие модные видео 2016 года

27 Декабря 2016, 18:10

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther

Мода

Мишель Обама признана более влиятельной иконой стиля, чем Жаклин Кеннеди

27 Декабря 2016, 10:09

Супруга Барака Обамы часто продвигала менее известных дизайнеров и отечественных мастеров

Днепр

Днепряне создают необычные презенты для близких, выбирая мастер-классы по душе. Иллюстрация: facebook.com/groups/1470954789868233

Как подготовить оригинальный подарок на Новый год: креатив и хендмейд

17 Декабря 2016, 12:33

Игрушка ручной работы обойдется в 150 —400 грн, а мешочек сладостей потянет на 90 грн

Мода

Амансио Ортега с дочерью. Фото: REX

Названы ТОП-10 самых богатых представителей модного бизнеса

16 Декабря 2016, 14:39

В рейтинг также попали семья Бреннинкмайер из C&A, Фил Найт из Nike, Стефан Перссон из H&M

Мода

Дизайнера Рэйчел Рой искали чаще всего. Фото: instagram.com/rachel_roy

Названы самые популярные дизайнеры по версии Google

14 Декабря 2016, 14:39

В первую десятку дизайнеров, о которых спрашивали чаще всего, попали Бейонсе, Анита Донгр, Соня Рикель, Иванка Трамп и Канье Уэст

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.