Как это было: эволюция моды 80-х годов в разных странах мира (видео)

В видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте и других странах

Мода – вещь цикличная и имеет свойство повторяться. Проект Cut снял новое видео, в котором показал, как эволюционировала красота 80-х годов в разных странах мира.

При этом в ролике показано, как менялись каноны красоты в разных уголках планеты в 80-х годах.

В двухминутном видео показано, какие были самые популярные прически и макияж в 80-х в США, Германии, Японии, Египте, Сирии, Швеции и других странах.