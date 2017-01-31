Как контролировать расходы и копить деньги: правило "четырех конвертов"

Способов экономии существует очень много. Большинство из них связаны с внимательным анализом трат и определенным самоограничением. Метод "четырех конвертов" больше подойдет тем, кто постоянно влезает в долги, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, или же в первые дни после получения денег "спускает" большую часть из них. Этот способ поможет не только рационально подойти к расходам, но и незаметно для себя накопить определенную сумму.

Итак, для того, чтобы запланировать траты на месяц понадобится совсем немного времени. В первую очередь необходимо подсчитать свой суммарный доход (или доход семьи) за месяц. Из этой суммы необходимо вычесть 10% и отложить их. Некоторые люди предпочитают откладывать деньги просто на "черный день", но гораздо эффективнее их инвестировать или класть на депозит.

Из оставшейся суммы нужно вычесть основные и самые большие статьи расходов – коммунальные платежи и интернет, выплаты по кредитам, оплата обучения детей, курсов и прочие расходы. Теперь все, что осталось, разделите на четыре части и разложите в разные конверты. Сумма в конверте – это те деньги, которые вы можете потратить за одну неделю. Превышать этот лимит нельзя, иначе смысла в таком распределении финансов не будет. Если к концу недели у вас остались деньги в конверте, их можно потратить на себя, добавить к содержимому следующего конверта, чтобы купить что-нибудь более дорогое, например, одежду, или вложить в депозиты.

Кстати, в этой системе может понадобится создание еще и пятого конверта с деньгами на непредвиденные расходы, например, на лечение, поломку техники или на покупку одежды взамен испорченной. Для того, чтобы не разрушить работу системы, можно начать откладывать деньги в отдельный конверт или прибавлять некоторую сумму к статье обязательных расходов. То есть, во втором случае, после того, как вы оплатили все необходимое, в конверте должна остаться определенная сумма денег. Это и есть запас на непредвиденный случай. Со временем она станет больше и сможет выручить в сложных ситуациях.

Лучше всего этот способ учета средств работает, если вы получаете доход один раз в месяц. Но его можно адаптировать и под две выплаты в месяц (аванс и зарплата). Так, из полученной суммы нужно вычесть те же 10 %. Из того, что осталось, отложить примерно половину суммы (если выплаты одинаковы – то половину, если нет – то из той, что больше и откладывайте больше), необходимой для оплаты всех услуг, обучения и т.д. Оставшиеся деньги разделите на два конверта – на две недели. При втором получении денег сделайте то же самое. Таким образом, к концу месяца, у вас должны быть отложенная сумма, деньги на оплату всех счетов и необходимый для жизни в течение двух недель запас.