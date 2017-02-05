Как легко научиться рисовать различных зверушек: интересный мастер-класс (видео)

Сегодня, 07:40

Небольшая хитрость, как нарисовать красивого котика, собачку, сову или пчелку

Рисовать не так сложно, как кажется. Кадр из видео
Рисовать не так сложно, как кажется. Кадр из видео

Иллюстрация сейчас на пике популярности. Ее используют для открыток, журналов, в качестве принтов для футболок и толстовок, их рисуют на чехлах для телефонов и используют для многих других предметов быта.

При этом похвастаться возможностью нарисовать что-то интересное и красивое, могут далеко не все.

Сайт Adme.ru поделился небольшой хитростью, как правильно и интересно изобразить различных животных.

Оказывается, что кота, собаку, сову и пчелу можно легко нарисовать, начав с названия животного. Важно отметить, что названия необходимо писать на английском языке. Это помогает не только научить, к примеру, ребенка рисовать, но и выучить новые слова.

Дальше необходимо только подключить фантазию и правильно соединить необходимые линии.

Видеоролик будет также интересен тем, кто не умеет рисовать, а этот навык им очень нужен, ведь у них есть маленькие дети. 

Ранее были названы самые дорогие художницы современности.
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