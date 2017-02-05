Как легко научиться рисовать различных зверушек: интересный мастер-класс (видео)
Небольшая хитрость, как нарисовать красивого котика, собачку, сову или пчелку
Иллюстрация сейчас на пике популярности. Ее используют для открыток, журналов, в качестве принтов для футболок и толстовок, их рисуют на чехлах для телефонов и используют для многих других предметов быта.
При этом похвастаться возможностью нарисовать что-то интересное и красивое, могут далеко не все.
Сайт Adme.ru поделился небольшой хитростью, как правильно и интересно изобразить различных животных.
Оказывается, что кота, собаку, сову и пчелу можно легко нарисовать, начав с названия животного. Важно отметить, что названия необходимо писать на английском языке. Это помогает не только научить, к примеру, ребенка рисовать, но и выучить новые слова.
Дальше необходимо только подключить фантазию и правильно соединить необходимые линии.
Видеоролик будет также интересен тем, кто не умеет рисовать, а этот навык им очень нужен, ведь у них есть маленькие дети.
Ранее были названы самые дорогие художницы современности.
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