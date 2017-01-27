Как меняется калорийность продуктов при приготовлении: четыре варианта готовки

Вопрос о том, как готовить продукты, чтобы они максимально сохранили свои полезные свойства, актуальный для всех, кто хочет вести здоровые образ жизни.

Кроме полезных свойств, продукты при приготовлении меняют количество калорий. Как именно, разбирался "Домашний очаг".

Варка

Данный способ приготовления обычно уменьшает калорийность продукта. В частности, при варке мяса часть жира, который в нем содержится, переходит в бульон и оно становится менее жирным, а значит и его энергетическая ценность уменьшается (в среднем на 10-20 %).

При этом часть сахаров из овощей, так же могут перейти в воду, что снизит их калорийность на 5%. В том случае, если вы готовите супы, слейте первый бульон, так вы уменьшите калорийность готового блюда за счет удаления излишков насыщенных жиров.

Крупы, макароны, несмотря на свою высокую калорийность в сыром виде, при варке сильно увеличиваются в объеме, за счет чего снижается их калорийность – в среднем в три раза.

А вот термическая обработка крахмалистых овощей (картофель, морковь, свекла), в том числе и варка, наоборот увеличивает их энергетическую ценность в среднем на 30 %. Связано это с тем, что при нагревании, крахмал, содержащийся в них, меняет свою модификацию. И вместо пищи для полезных бактерий, дает нам дополнительные калории. Именно поэтому рекомендуется их чуть-чуть не доваривать – после приготовления такие овощи не должны разваливаться.

Жарка

Изменится ли калорийность в этом случае или нет, зависит от того, готовите вы с использованием масла или без него. При жарке на масле важно помнить, что к калорийности мяса следует прибавить 20 % от калорийности масла. Если учесть, что в 1 ст л растительного масла 130 ккал, то энергетическая ценность готового блюда увеличится на 26 ккал.

При этом несколько иначе обстоят дела с продуктами, которые могут впитывать до 50 % используемого масла. К таковым относится большинство овощей и грибы. В этом случае к калорийности овощей прибавляется 50% от калорийности используемого масла.

Другое дело, приготовление на гриле. В этом случае из мяса, например, вытапливаются жиры, частично разлагаются белки и углеводы. Все это может снизить калорийность готового блюда на 5-15%. Так что, данный вид термической обработки можно считать вполне диетическим.

Тушение

По технологии не слишком отличается от варки, если конечно не добавлять в блюдо масло. В этом случае его калорийность повысится. Опять же, если вы готовите не слишком постное мясо, часть жиров переходит в подливу. Именно поэтому, калорийность тушеных продуктов практически не отличается от энергетической ценности сырых.

Приготовление на пару

Это, пожалуй, самый диетический способ приготовления. Калорийность продуктов в этом случае уменьшается незначительно – на 3-5 %, а вот их полезные свойства (белки, микроэлементы, витамины и минералы) сохраняются практически в полном объеме.