Как мы проводим Новый год в разном возрасте: ТОП-9 забавных графиков (фото)

С течением времени наше восприятие Нового года меняется

Новый год – сказочный период, когда сбываются все желания и мечты. Но так думают далеко не все и в основном только дети.

То, что с течением времени наше восприятие Нового года меняется, совсем не секрет. День, который мы считали самым прекрасным в году в детстве, иногда похож на сущий кошмар из-за суеты в следующие 20–30 лет.

Сайт AdMe.ru показал забавные графики, как мы воспринимаем новогодний праздник в зависимости от возраста.

Все графики: Adme.ru