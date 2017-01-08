Как найти общий язык с котом: наглядное пособие (фото)

Нужно просто научиться читать знаки, которые подает вам пушистик

Коты – это самые милые антидепрессанты, которые способны утешить, подбодрить, успокоить и приласкать.

Но, как узнать, что кот настроен сейчас на ласку, а не на игры, или что значит его распушенный во все стороны хвост, знает Adme.ru.

Оказывается, можно не гадать, в каком настроении ваш пушистик, а просто научиться понимать его знаки.

Все картинки и графики: Adme.ru