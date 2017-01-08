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Как найти общий язык с котом: наглядное пособие (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/95_main.1483864915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/95_tn.1483864915.jpg Общество Нужно просто научиться читать знаки, которые подает вам пушистик

Как найти общий язык с котом: наглядное пособие (фото)

Сегодня, 10:39

Нужно просто научиться читать знаки, которые подает вам пушистик

Котов можно научиться понимать. Фото: adme.ru
Котов можно научиться понимать. Фото: adme.ru

Коты – это самые милые антидепрессанты, которые способны утешить, подбодрить, успокоить и приласкать.

Но, как узнать, что кот настроен сейчас на ласку, а не на игры, или что значит его распушенный во все стороны хвост, знает Adme.ru.

Оказывается, можно не гадать, в каком настроении ваш пушистик, а просто научиться понимать его знаки.  

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Все картинки и графики: Adme.ru
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