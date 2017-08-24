Как не съем, то понадкусываю – каков он, украинский менталитет

Всегда веселые и бодрые, к труду рады, а к беде смелые! И за словом в карман не лезут. А какая вера в символы, хотя бы скажем – в дулю! "Это был сакральный оберег. Когда мы доставали их кармана дулю, то таким образом как бы вытаскивали какую-то магию", – рассказывает фольклорист Анастасия Мельниченко. Эта "магия", уверяет девушка, отпугивала и порчу, и нечисть.

А еще – смешливые. "Украинцы юмор любят, только он не пошлый, очень искренний, очень хороший, глубокий", – говорит сказочник Сашко Лирник.

Хотя иногда украинцы могут "выкинуть коньки" и не совсем мудрые. Это тогда, когда у соседа и яблоки вкуснее, и забор неправильно стоит, на метр дальше можно и подвинуть, чтобы огурчики было где посадить. А если делиться надо чем – то лучше его надкусить, чтобы не отдавать.

Не стесняются украинцы и шутить над собой. Хотя бы и о национальном тотеме: мол тотемный зверь наш – жаба. Однако, есть вещи, над которыми смеяться не принято. "У нас земледельческий народ. Например, хлеб вверх ногами никто не положит, это тоже часть менталитета. Украинец он рассчитывает сам на себя, на свои собственные силы, и он самодостаточен", – говорит Лирник.

И хотя часто сетуем – где "двое украинцев – там трое гетманов", в трудную минуту становимся в плотные ряды. "Терпение есть, но до определенного предела, когда из супертолерантного, украинец превращается в бойца, такого агрессивного и устойчивого. И голыми руками пойдет освобождать свои территории, без инфраструктуры, без берцев", – считает писатель Виталий Капранов. Упрямо сжав зубы и подшучивая над всякими сложностями.