Как не убиться на льду и научиться правильно падать: советы экспертов

Падать – плохо, но если сделать это правильно, то можно обойтись легким испугом

Ежедневно сотни людей по всей Украине становятся жертвами скользкой лестницы и дорог. Как уверенно держаться на ногах и как правильно падать – рассказали эксперты.

Пенсионерка Мария Васильевна осторожно шагает по улицам Киева: боится поскользнуться и упасть.

"Иду аккуратно и все. Так потихоньку-помаленьку. Хотя жарко, боюсь. Потому что падала два раза", – Мария Васильевна, жительница Киева.

А вот телеведущий Андрей Синицын гололеда не боится. Шутит, что его подковали коллеги, подарив ему ледоступы.

"В этой штуки есть несколько плюсов. Во-первых, она небольшая и совершенно легко убирается в карман. Во-вторых, вот эти металлические шипы, ну, просто вгрызаются в лед", – рассказывает Андрей.

После первой волны пострадавших от гололеда, нынче количество травмированных уменьшилось, отмечают в одной из киевских больниц.

"Люди стали меньше падать, меньше получать травм, выходить на улицу. Меньше людей пожилого возраста стало обращаться. Люди, которые ходят с помощью костылей, палок и вовсе перестали выходить на улицу", – отмечает Евгений Ткаченко, врач-ортопед-травматолог.

Падать – плохо, но если сделать это правильно, то можно обойтись легким испугом, рассказывает инструктор по лыжам и сноубордам Юрий Прилуцкий.

Первое чему он учит своих учеников – как правильно падать. Мужчина дает несколько практических упражнений.

"Если мы падаем назад, мы руки прижимает к себе. Подбородок тоже. Смещайте центр тяжести: попу вниз, спину вниз, – рассказывает Юрий.

Есть еще и другой вариант, если вы падаете вперед: "Руки тоже к себе прижимает. И отвод подбородок в сторону".

Чтобы чувствовать себя на уличных катках уверенно, можно на подошву обуви приклеить кусочки наждака. Или обработать подошву смесью клея и песка.

Ранее эксперты рассказали, как правильно сушить и мыть обувь.