Как открыть консерву без ножа: интересный лайфхак (видео)

Всего четыре действия и ровный камень помогут вам справится с любой консервной банкой

Не всегда под рукой может оказаться нужный предмет. Может случится и так, что вы выбрались на пикник на природу, а потом в самый неподходящий момент окажется, что на банке нет петли для открывания, а у вас с собой нет консервного ножа.

В случае, если под рукой не окажется и ножа, вашему вниманию интересный лайфхак: как открыть консервы без ножа.

1. Для этого необходимо положить банку на ровный камень дном вверх.

2. Затем не сильно прижимая, энергично потереть пояском банки о камень.

3. Если поясок протерт (а там толщина жести десятая доля миллиметра), переходите к следующему шагу.

4. Аккуратно сдавите банку с боков, выдавливая крышку. И все.

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