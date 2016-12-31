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Как отметить Новый Год по-новому: три идеи http://www.segodnya.ua/img/article/7848/99_main.1483166248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/99_tn.1483166248.jpg Общество Если хочется что-то поменять, не спешите от  всего отказываться, просто привнесите что-то новое и свежее

Как отметить Новый Год по-новому: три идеи

Сегодня, 08:43

Если хочется что-то поменять, не спешите от  всего отказываться, просто привнесите что-то новое и свежее

Веселитесь в Новый год. Фото: AFP
Веселитесь в Новый год. Фото: AFP

У многих на Новый год есть свои традиции: в приготовлении пищи, в проведении праздников, в выборе одежды и даже в выборе компании.

Хорошие традиции – это отлично, если только они вам еще не приелись. Если же хочется что-то поменять, не спешите от  всего отказываться, просто привнесите что-то новое.  

Сайт Домашний очаг предложил три идеи для празднования, чтобы освежить вам праздник:

  • За час-другой до полуночи предложите каждому рассказать, что хорошего произошло с ним за прошедший год. Путешествия, смешные эпизоды и грандиозные события, награды, обретения старых друзей – все это отлично вписывается в наш новогодний сценарий. Будет еще лучше, если все заранее подготовятся к этому рассказу и принесут фотографии или другие свидетельства прошедших событий. Это особенно помогает сблизиться людям, которые до этого были не знакомы.
  • Минут за 15 до Нового года предложите каждому расстаться с прошлыми неприятностями. Согласно новогоднему сценарию, раздайте листы бумаги и ручки, пусть каждый напишет все плохое, от чего он или она хотели бы избавиться в следующем году. А затем сожгите все эти листы, представляя, как вместе с ними в огне исчезают и проблемы.
  • Когда часы пробьют 12, предложите каждому найти приклеенную к донышку тарелки записку с предсказаниями (вам придется заранее написать столько предсказаний, сколько гостей на празднике). И пусть все по очереди читают, что обещает им следующий год. То же самое можно проделать и в другом варианте – испечь пирожки, а внутрь положить записки.
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