Как понять, что вы – творческая личность

Творческие люди способны испытывать как острую боль, так и блаженство

Нелюбовь к рамкам и правилам и умение следовать за своей мечтой шаг за шагом. Вера в свой дар и готовность принимать неудачи. Детская непосредственность и эстетическая тяга к прекрасному. Что еще отличает творческих людей? На страницах издания psychologies.ru психологи назвали 10 признаков творческой личности, пишет psychologies.ru.

Мольберт и краски, исписанная записная книжка или перебор гитарных струн вовсе не обязательные атрибуты творческого человека. Вы можете быть им и заниматься наукой или работать в банке. А среди представителей арт-сообщества нередко можно встретить людей, начисто лишенных воображения. Что же действительно отличает людей с творческой жилкой?

1. ВЫ ОТВЕТСТВЕННО БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ

Вы не ограничиваете свою жизнь рамками правил и стереотипов и способны на многое: успешно пройти собеседование на должность мечты, для которой у вас недостаточно опыта, устроить потрясающий ужин для друзей, когда в кошельке негусто, или так отремонтировать квартиру собственными силами, что профессиональный дизайнер умрет от зависти.

2. ВЫ ВИДИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ВООБРАЖАЕМЫМ

Вы не просто любите помечтать о том, как сделать мир лучше, но и претворяете фантазии в реальность, оценивая собственные возможности и понимая, каких результатов можно добиться в предложенных обстоятельствах.

3. ВСЕ ЭМОЦИИ НАПИСАНЫ У ВАС НА ЛИЦЕ

Творческие люди способны испытывать как острую боль, так и блаженство. Они не боятся ни негативных, ни позитивных переживаний. Друзья и близкие сразу считывают их эмоции, потому что они не боятся проживать их в полную силу.

4. ВЫ ВЕРИТЕ В СВОЙ ДАР

Вы можете признать, что на этот раз не превзошли себя, но не повесите на себя ярлык бездарности и не позволите сделать это другим. При этом хорошо знаете, что иногда замысел и воплощение не совпадают. Что ж, вы попробуете еще раз.

5. ВЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ

Мир – это большая вечеринка, на которой можно услышать самые потрясающие истории, а каждый из гостей может стать героем приключенческого романа. Вам не нужен карандаш, чтобы фиксировать наблюдения: в вашей памяти они сохранятся еще лучше.

6. ВЫ НЕ ЖДЕТЕ ПОПУТНОГО ВЕТРА, ВЫ САМИ ЕГО СОЗДАЕТЕ

Вы ненавидите застой. Рутина, серые будни, каждодневные обязанности присутствуют в вашей жизни, но как только начинают вас душить, вы находите способ приобрести свежие впечатления и новые знакомства.

7. ВЫ УМЕЕТЕ ДОСТИГАТЬ НЕУСПЕХА

Когда все идет не так, как хотелось бы, вы воспринимаете это как ценный опыт, полезный для дальнейшего развития. Творческие личности умеют использовать свои провалы себе во благо.

8. ВЫ РИСКУЕТЕ

Вы не пасуете перед жизненными вызовами. У творческого отношения к жизни может быть много побочных эффектов: неидеальная репутация, годы, потраченные не на то, шаги не в том направлении, деньги, ушедшие в никуда. Но оно того стоит.

9. ВЫ ОКРУЖАЕТЕ СЕБЯ КРАСОТОЙ

Большинство творческих людей – эстеты. Творческую натуру легко угадать по интерьеру, манере одеваться, даже по завитушкам почерка.

10. ВЫ СЛЕДУЕТЕ ЗА МЕЧТОЙ

Творческие люди неутомимы в том, что касается страсти их жизни. Они не мерят свои успехи чужой меркой и не готовы списывать себя со счетов из-за возраста, недостатка денег или усталости. Неважно, сколько у вас поклонников и наград. Значимо только одно: у вас есть любимое дело.