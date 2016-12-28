Как поймать новогоднее настроение, если его все еще нет

От многих можно услышать, что Новый год на носу, а соответствующего настроения — нет: заботы, хлопоты, отчеты и другие скопившиеся дела многим не дают почувствовать праздник, даже когда часы почти 12 бьют. И человек, словно по инерции, переходит в следующий год — без радости, не отдохнув и не оставив все свои проблемы в прошлом. "Сегодня" узнала, как помочь читателям привести в порядок мысли перед праздником и настроиться на новый год. Из секретов: подытожить уходящий год, отразить переливы гирлянд, погулять на природе и "вдохнуть" праздник.

НИ ШАГУ БЕЗ УЛЫБКИ И ЦЕЛИ

От осознания того, как много дел еще нужно сделать до 31 декабря, новогоднее настроение не появляется, а имеющееся — ухудшается. А некоторые и вовсе умудряются захандрить-заболеть! Практический психолог, специалист по психосоматике Любодара Любченко говорит, что настроиться на праздник не так сложно, как может показаться с горы всех накопившихся проблем. И многие советы настолько просты, что кажутся людям недейственными. При этом "неверующие" просто не пробовали их эффективность в действии.

УТРЕННИЙ ПОЗИТИВ. Утром, когда вы проснулись, не вставайте с постели, пока не придумаете для себя приятный момент/событие, который вы обязательно выполните в течение дня. Это может быть что угодно, что вас порадует: попить горячий шоколад в любимом кафе или на природе, купить украшение для елки или подарки родным и т.д. — главное, чтобы вы действительно хотели это сделать.

АРОМАТЕРАПИЯ. Почти у каждого Новый год ассоциируется с мандаринами/апельсинами. Купите лакомство, очистите его и оставьте корку для запаха. Это будет своеобразная ароматерапия.

ПРОНИКНИТЕСЬ АТМО­СФЕРОЙ. Если дома еще ничего не готово к празднику, пройдитесь по городу и насладитесь атмосферой. Сейчас работает множество ярмарок, все наряжено и блестит. Даже если вы сами не будете что-то покупать, наблюдение за тем, как люди несут елки, выбирают игрушки, спешат домой с подарками — дарит и вам чувство уюта и тепла. Но этот совет не подходит людям, которые из-за особенностей характера раздражаются такими "слащавыми" моментами.

УБРАТЬ ДОМА. Понятное дело, что убирать не хочется. Но даже если кажется, что на это совсем нет сил, нужно взять себя в руки, убрать и украсить свое жилище. Делать это нужно за 1—2 дня до самого Нового года.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ГОЛУБЫМ ЭКРАНОМ. Впечатлительным или заражающимся настроением масс людям лучше не смотреть телевизор вообще. Лучше пойти на прогулку в парк или в лес, "пообщаться" с деревьями, постараться придумать сказку о двух деревьях или о вас и деревьях, подышать природой.

"СПАСИБО" И РАБОТА НАД СОБОЙ

Александр Стручаев, магистр психологии, НЛП-тренер, считает, что для правильного настроя на праздники нужно сначала подвести итоги года уходящего и грамотно составить сценарий будущего.

ИТОГИ И ПЛАНЫ. Вспомните этот год и напишите 3—5 хороших событий из него или то, что вам удалось сделать. Этот "дневник успеха" даст понять, что вы прожили год не зря. После этого нужно спланировать новый год жизни. Это дается особенно сложно: многие сосредоточены на том, чтобы решить скопившиеся проблемы, но сколько бы они не бились, проблемы эти никогда не заканчиваются. Можно сказать, это такой закон: если думаешь только о том, как бы решить все проблемы, будут возникать новые и новые. А если человек будет ставить цели — он будет сосредоточен на их достижении, а значит — и на успехе. При этом никто не говорит, что решать проблемы не надо. Просто, во-первых, нужно поставить себе дедлайн и уложиться в него, решив только самое-самое необходимое и отпустив то, что менее важно.

СПАСИБО. После этого надо сместить внимание на благодарности. Это упражнение очень хорошее в том плане, что люди часто ощущают себя несчастными, уверены, что у них нет многого из того, что есть у других. Список людей, которым вы благодарны, поможет увидеть обратное. Не скромничайте — напишите, как вы благодарны всем за семью, учебу, бизнес, приобретения.

ПЕРЕСТАТЬ ЖАЛОВАТЬСЯ. Обратите внимание, как много людей вокруг вас все время всем недовольны, считают, что с ними обошлись несправедливо, им не посчастливилось что-то сделать. Нужно срочно как самому это прекратить, так и тактично пресекать других, жалующихся в вашей компании. А формулировки с жалоб сменить на построение планов и продумывание их исполнения. Во время жалоб расходуется много энергии, из-за чего ее не хватает на счастье. Вот и выходит, что создается впечатление, будто неудачи просто одолевают.

ВКЛАДЫВАТЬ В СЕБЯ. Перед началом нового года нужно спланировать, что в будущем вы сделаете для саморазвития. Уже сейчас можно прочитать какую-то интересную книгу, позаботиться о своем здоровье, найти новые рецепты здоровых блюд. Работая над собой, у вас разовьется чувство собственной значимости и того, что вы — молодец, и настроение для праздника появится само собой.

ШИК-БЛЕСК, ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ И ПРЯНИКИ

Специалист по фэншуй Мария Остролуцкая советует людям озаботиться обстановкой дома — тогда и настроение пойдет вгору. Сделать дом чистым — мало, нужно обязательно внести "шика-блеска": если есть возможность добавить на елку золотых и красных шаров, нужно это сделать: они отвечают за яркое настроение. Еще стоит развесить гирлянды на елке, причем желательно, чтобы они отражались в окнах и зеркалах: это будет создавать дополнительную атмосферу и расширять пространство дома.

САМОДЕЛКИ. Хорошо провести вечер, работая над чем-то всей семьей. Настроит на праздник даже вырезание снежинок или приготовление имбирных пряников с корицей. Причем сделать их нужно побольше: один обязательно поставить под елку, второй спрятать на шкафу, для благополучия, и еще один — в прихожей, чтобы встречал гостей. Хорошо бы пофантазировать и над формой: будут пряники караваеобразные, в форме птиц и животных, или человечка.

По фэншуй. Развешиваем на елке красные и золотые шары.