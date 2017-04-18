Как правильно есть, чтобы получать от еды максимальную пользу: научный подход

Сегодня, 13:06

Специалисты также рекомендуют при употреблении пищи избегать отвлекающих факторов

Медленное поглощение пищи позволяет легче определить момент насыщения. Фото: pixabay
Медленное поглощение пищи позволяет легче определить момент насыщения. Фото: pixabay

Чтобы сжигать большей калорий, необходимо медленно пережевывать пищу. В частности, медленное и тщательное пережевывание пищи позволяет стимулировать пищеварение, а также увеличивать скорость, с которой организм сжигает калории.

Это выяснилось в результате исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, передает Новое время.

Кроме того, исследователи из Университета Техаса установили, что медленный прием пищи позволяет контролировать голод и снизить вероятность переедания. Специалисты отметили, что плохо пережеванная пища, попадая в желудок, создает проблемы для пищеварения, в результате чего процесс усвоения пищи нарушается, увеличивая индекс массы тела.

В свою очередь, медленное поглощение пищи позволяет легче определить момент насыщения и избежать переедания, из-за которого в организм поступает пищи значительно больше, чем ему требуется.

Специалисты также рекомендуют при употреблении пищи избегать отвлекающих факторов, таких, как телевизор, компьютер, смартфон, газеты и журналы.
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