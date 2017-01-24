Как правильно хранить продукты: маленькие хитрости (видео)
Для овощей подойдет обычный бумажный пакет, в котором необходимо сделать небольшие дырочки для вентиляции, чтобы овощи не задыхались
Чтобы продукты дольше оставались свежими и сохраняли свои полезные свойства и привлекательный внешний вид, необходимо правильно их хранить.
Сайт Маркетиум рассказал несколько хитростей, как хранить зелень, бананы и овощи.
Для овощей подойдет обычный бумажный пакет, в котором необходимо сделать небольшие дырочки для вентиляции, чтобы овощи не задыхались.
Чтобы бананы хранились дольше, заверните их корешки стрейч-пленкой. А зелень нужно завернуть сначала в смоченную бумажную салфетку, а затем спрятать в пакет.
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