Как правильно хранить продукты: маленькие хитрости (видео)

Для овощей подойдет обычный бумажный пакет, в котором необходимо сделать небольшие дырочки для вентиляции, чтобы овощи не задыхались

Чтобы продукты дольше оставались свежими и сохраняли свои полезные свойства и привлекательный внешний вид, необходимо правильно их хранить.

Сайт Маркетиум рассказал несколько хитростей, как хранить зелень, бананы и овощи.

Для овощей подойдет обычный бумажный пакет, в котором необходимо сделать небольшие дырочки для вентиляции, чтобы овощи не задыхались.

Чтобы бананы хранились дольше, заверните их корешки стрейч-пленкой. А зелень нужно завернуть сначала в смоченную бумажную салфетку, а затем спрятать в пакет.