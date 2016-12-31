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Как правильно открывать шампанское: новогодний лайфхак http://www.segodnya.ua/img/article/7849/0_main.1483166995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/0_tn.1483166995.jpg Общество Наклоните бутылку под 45 градусов, не снимайте оплетки заранее и возьмите тканную салфетку

Как правильно открывать шампанское: новогодний лайфхак

Сегодня, 09:10

Наклоните бутылку под 45 градусов, не снимайте оплетки заранее и возьмите тканную салфетку

Встряхивать бутылки ни в коем случае нельзя. Фото: AFP
Встряхивать бутылки ни в коем случае нельзя. Фото: AFP

По старинке Новый год празднуют с шампанским: кто-то его любит, а кто-то выпивает всего несколько глотков только из-за традиции встречать новый год с шипучим напитком.

Как правильно открывать бутылку шампанского, чтобы не разбрызгать его по стенам и потолку, как никого не ранить вылетающей пробкой, знает Домашний очаг.

1. Возьмите тканную салфетку или полотенце и вынимайте пробку в ней. Так и рука не соскользнет и пробка не улетит. 

2. Не снимайте оплетки заранее. Каждая пробка замотана проволокой, которую нужно снять непосредственно перед откупориванием. Если бутылка постоит на столе без проволочной клетки, пробка может вылететь в неподходящий момент. 

3. Наклоните бутылку под 45 градусов, так шампанское не ударит струей. Встряхивать ни в коем случае нельзя!

4. Никогда не крутите пробковую пробку, она может оборваться. Сомелье откупоривают шампанское, вращая бутылку, а рука с пробкой стоит неподвижно. Попробуйте, это в первую очередь удобно. 

Не спешите, чем медленнее вы откупориваете, тем лучше. 

5. Забудьте о фужерах для шампанского. Узкие фужеры-дудочки были придуманы, чтобы сохранить пузырьки как можно дольше. Но их форма мешает наслаждаться ароматом напитка. 

Используйте винные бокалы или широкие бокалы для шампанского и мартини. 
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