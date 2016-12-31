Как правильно открывать шампанское: новогодний лайфхак

Наклоните бутылку под 45 градусов, не снимайте оплетки заранее и возьмите тканную салфетку

По старинке Новый год празднуют с шампанским: кто-то его любит, а кто-то выпивает всего несколько глотков только из-за традиции встречать новый год с шипучим напитком.

Как правильно открывать бутылку шампанского, чтобы не разбрызгать его по стенам и потолку, как никого не ранить вылетающей пробкой, знает Домашний очаг.

1. Возьмите тканную салфетку или полотенце и вынимайте пробку в ней. Так и рука не соскользнет и пробка не улетит.



2. Не снимайте оплетки заранее. Каждая пробка замотана проволокой, которую нужно снять непосредственно перед откупориванием. Если бутылка постоит на столе без проволочной клетки, пробка может вылететь в неподходящий момент.

3. Наклоните бутылку под 45 градусов, так шампанское не ударит струей. Встряхивать ни в коем случае нельзя!

4. Никогда не крутите пробковую пробку, она может оборваться. Сомелье откупоривают шампанское, вращая бутылку, а рука с пробкой стоит неподвижно. Попробуйте, это в первую очередь удобно.

Не спешите, чем медленнее вы откупориваете, тем лучше.

5. Забудьте о фужерах для шампанского. Узкие фужеры-дудочки были придуманы, чтобы сохранить пузырьки как можно дольше. Но их форма мешает наслаждаться ароматом напитка.

Используйте винные бокалы или широкие бокалы для шампанского и мартини.