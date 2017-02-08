Как правильно сушить и мыть обувь: советы экспертов

Сегодня, 14:12

Скорее и безопаснее всего высушат обувь специальные электро-сушилки


То снег, то дождь, то солью посыпанные тротуары – зимой обувь портится не только от резких изменений погоды, но и от неправильного ухода.

Как правильно сушить и мыть сапоги, чтобы дольше носились, рассказали эксперты.

Соль, реагенты и слякоть – главные враги зимней обуви. Киевлянка Алла покупает новые сапоги – раз в два сезона, хотя и тщательно за ними ухаживает.

"Если это вельветовые – это один уход, если это кожаные – это совершенно другой уход: просушить, помыть, эту соль смыть надо, и только потом обрабатывать всеми средствами, которые под рукой есть", – рассказывает жительница Киева Алла.

При этом эксперты отмечают, что портится обувь часто не от соли, а от неправильного сушки. Зимние сапоги прослужат не более сезона, если оставлять их у батареи, заверяет продавец-консультант Евгения.

"Обувь сразу портит свой вид, мало того, она может расклеиться, может деформироваться подошва. Если вы хотите, чтобы обувь прожила несколько сезонов – обязательно нужно ухаживать за ней при комнатной температуре", – отмечает продавец-консультант магазина обуви Евгения Жук.

По ее словам, самый простой уход за кожаной обувью. Такие сапожки достаточно протереть и оставить на несколько часов, набив газетой или салфетками. Капризнее в уходе – замша.

"Обязательно протираем мыльной водой, потом протираем водой с уксусом сушим на пару, после этого вставляем туда рукоятки и оставляем сушится", – рассказывает продавец-консультант магазина обуви Евгения Жук.

Также в уходе за обувью пригодятся и пакетики с силики-гелем: "Их специально кладут в коробки с новой обувью, чтобы впитывать влагу, и чтобы ваши сапоги не отсырели", – отметила корреспондент Юлия Роенко.

В то же время скорее и безопаснее всего высушат обувь специальные электро-сушилки. Они бывают нескольких видов – обычные и ультрафиолетовые. Последние еще и продезинфицируют сапоги изнутри.
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Источник:

"Сегодня"

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