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Как провести Крещенский Сочельник http://www.segodnya.ua/img/article/7895/46_main.1484756872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/46_tn.1484756872.jpg Общество Митрополит Антоний поделился своими советами

Как провести Крещенский Сочельник

Сегодня, 18:26

Митрополит Антоний поделился своими советами

Митрополит Антоний рассказал, как провести Крещенский Сочельник. Фото: http://pravlife.org/
Митрополит Антоний рассказал, как провести Крещенский Сочельник. Фото: http://pravlife.org/

У православных христиан 18 января – Навечерие Богоявления, Крещенский, или Богоявленский Сочельник – день особого духовного приготовления к празднику Крещения Господня. Как отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), 18 и 19 января чин великого освящения воды будет совершен во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

"Согласно традиции, праздник Крещения Господня начинается вечером 18 января, все церковные песнопения Всенощного бдения посвящены этому событию. Богоявление предваряется Навечерием, Сочельником. В этот день каждый верующий человек постится, чтобы посвятить себя духовному переживанию и осмыслению того, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек духовно рождается для жизни вечной. Участвуя в богослужениях, мы заметим, что любой праздник переживается христианином, как событие, происходящее сейчас и конкретно для каждого из нас", – объяснил митрополит Антоний.

В Богоявленский Сочельник, после Литургии, в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда. Вместе с тем владыка Антоний отметил, что различия между водой, освященной 18 и 19 января, не существует. "Совершается один и тот же чин великого освящения воды. К сожалению, даже среди верующих людей сегодня существуют суеверия по этому поводу", – констатировал управляющий делами УПЦ.

Говоря о смысле праздника, митрополит Антоний напомнил о том, что Крещение Господне называется также днем Богоявления.

"Основной смысл праздника – с этого момента Господь открывается миру как Мессия, с этого дня начинается Его добровольный путь к Крестным страданиям. В этот день важно отвлечься от суеты и суеверных традиций. Крещение не должно быть только походом за водой и желанием окунуться в проруби. Для верующего человека этого мало. Нужно сопереживать тому, что совершил для нас Христос. В этот день важно благодарить Бога, за то, что мы не отвергнуты за наши грехи. Господь любит нас такими, какими мы есть, так как Он знает наше сердце. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и более внимательно отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", – призвал митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А). Торжественное освящение вод Днепра начнется около 12.00, после чего киевляне начнут омовение в крещенской купели.
Крещение, упц, сочельник, митрополит Антоний

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