Как сделать семейную жизнь приятнее

Вчера, 05:54

Страх наказания заставляет человека отпираться от своей вины до последнего

Старайтесь не доводить дело до конфликта. Фото: gorod.lv
Старайтесь не доводить дело до конфликта. Фото: gorod.lv

Часто ссоритесь с мужем по пустякам, дуетесь из-за ерунды и обижаетесь друг на друга? Эти советы могут показаться вам странными, но они действительно способны сделать вашу семейную жизнь тише и спокойнее.

Существует масса проверенных способов сделать семейную жизнь невыносимой. Но нет ни одного, который бы с гарантией в 100% помог восстановить в семье мир и согласие. Поэтому старайтесь не доводить дело до конфликта. Это не так трудно, как вам кажется, пишет dom.goodhouse.com.ua. Вот несколько действенных советов, которые помогут избежать непонимания и ссор.

Совет 1
Не пытайтесь влезть в его шкуру

Попытка увидеть ситуацию с точки зрения партнера считается хорошей идеей. Но, как показывают исследования, она часто обречена на провал. В Чикагском университете провели интересный эксперимент: собрали 104 пары и попросили каждого из супругов предсказать, как второй их партнер будет реагировать на определенные вопросы. И вот что интересно: если речь шла о тех ситуациях, которые уже реально происходили в семье, ответы были близкими к истине. Если же семья не попадала в определенную ситуацию, то попытки угадать действия партнера почти всегда были неудачными.

Что из этого следует? Да то, что не надо даже пробовать моделировать в своем уме модель поведения своего мужа и пытаться понять, какое решение он примет. Лучший способ понять, что он думает или чувствует – просто спросить его. Может, совет не очень оригинальный, зато действенный!

Совет 2
Не спешите!

Увидев, что муж пошел в комнату, не разувшись, вы моментально налетаете на него с упреками? Застав его с сигаретой на кухне, вы тут же начинаете ему выговаривать, мол, он травит семью дымом? Если вы застали супруга за чем-то таким, чего вы не одобряете, не спешите сразу же его отчитывать. И не только для того, чтобы в запале не наговорить гадостей, но и для того, чтобы… он признал свою вину! Логика тут простая: даже если муж понимает, что поступает неправильно, в ответ на ваши нападки он принимает оборонительную позицию и начинает защищаться. Это элементарный закон психологии: страх наказания заставляет человека отпираться от своей вины до последнего. А вот если вы промолчите, страх ослабнет, и муж, скорее всего, будет склонен сам повиниться и сказать, что был неправ.

Совет 3
Больше наглядности

Вы пытаетесь убедить мужа в том, что надо экономить деньги, отдать ребенка в определенную школу или найти другое место работы? Слова – это, конечно, прекрасно, но не очень наглядно. И они не всегда достигают цели. Попробуйте воспользоваться таким прекрасным бизнес-инструментом, как графики или диаграммы. На них визуально и очень наглядно будет видно, что ваша идея действительно стоящая.

Например, составьте диаграмму, на которой изображено, на что и сколько конкретно тратит деньги ваша семья: если, скажем, расходы на удовольствия превышают 10%, то наверняка пора пересмотреть подход к семейному бюджету. Можете построить график, на котором видно, что определенные профессии набирают популярности, поэтому стоит направить ребенка учиться именно им.

Совет 4
Меньше слов

Все мы знаем, что с мужем надо говорить. Расспрашивать его о том, как прошел его день, рассказывать о своих делах. Но как часто такие разговоры затягиваются на часы, становятся скучными одному из супругов, а то и обоим! Однако вы продолжаете их вести, ведь вам говорили, что с мужем надо разговаривать…

Попробуйте поступить иначе. В течение дня сбросьте супругу несколько ссылок – на те темы, которые вас интересуют, и которые вы хотели бы с ним обсудить. Скорее всего, он бегло их просмотрит и будет более подготовлен к разговору. Ваша беседа не затянется на несколько часов, ведь муж уже будет "в теме".
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