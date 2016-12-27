Как создать необычное украшение для квартиры на Новый год за 15 минут (видео)

До Нового года осталось четыре дня и подготовка квартиры должна быть уже на финишной прямой. Если же у вас все еще впереди – есть идея для праздничного декора.

Создайте объемный воздушный шар из обычных пластиковых стаканчиков. Их необходимо будет скрепить между собой с помощью степлера.

Также необходимо будет купить гирлянду и соединить ее с полусферами из стаканчиков. Подробнее изготовление шара показано в видеоролике на facebook.

Для изготовления такого декоративного шара достаточно будет 15 минут.

Если хендмейд вам нравится и есть немного времени – сделайте еще одно украшение. Эффектное украшение на Новый год за 5 минут: мастер-класс.