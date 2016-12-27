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Как создать необычное украшение для квартиры на Новый год за 15 минут (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/52_main.1482842601.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/52_tn.1482842601.jpg Общество Для красивого объемного шара понадобятся пластиковые стаканчики, гирлянда и степлер

Как создать необычное украшение для квартиры на Новый год за 15 минут (видео)

Вчера, 14:46

Для красивого объемного шара понадобятся пластиковые стаканчики, гирлянда и степлер

Шар выглядит объемно и необычно. Кадр из видео
Шар выглядит объемно и необычно. Кадр из видео

До Нового года осталось четыре дня и подготовка квартиры должна быть уже на финишной прямой. Если же у вас все еще впереди – есть идея для праздничного декора.

Создайте объемный воздушный шар из обычных пластиковых стаканчиков. Их необходимо будет скрепить между собой с помощью степлера.

Также необходимо будет купить гирлянду и соединить ее с полусферами из стаканчиков. Подробнее изготовление шара показано в видеоролике на facebook.

Для изготовления такого декоративного шара достаточно будет 15 минут. 

Если хендмейд вам нравится и есть немного времени – сделайте еще одно украшение. Эффектное украшение на Новый год за 5 минут: мастер-класс.
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Источник:

"Сегодня"

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