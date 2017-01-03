Как стать звездой Instagram — тонкости и хитрости от экспертов

Сегодня почти у каждого украинца есть профили в разных соцсетях. Одним достаточно общаться с друзьями, другим же удается быть популярным, иметь множество подписчиков, всегда быть в гуще событий и даже зарабатывать на этом. Мы узнали, как продвигать себя в разных соцсетях. И в нашей первой подаче своими секретами делятся специалисты "Инстаграма".

"ЗВЕЗДА": ТО, ЧЕГО НЕ ВСТРЕТИШЬ ВЕЗДЕ

В "Инстаграме", как и в некоторых других соцсетях, аккаунты могут быть разными: страничка блогера, личный профиль (как личности и лидера мнений в каком-то вопросе), бизнес-страница. При этом в каждом случае цель страницы будет отличаться, а способы продвижения будут схожими. Главное общее — это ежедневная кропотливая работа, чтобы страница демонстрировала жизнь и в ней была узнаваема личность хозяина или бренда, который он продвигает.

ЛИЧНАЯ. В плане наполнения наименее избирательной будет личная страница. На ее просторах вы позиционируете себя как звезда в какой-то области, ну или всеобщий любимец, о котором многим интересно знать все: что у вас сегодня было на завтрак, какого цвета ваши новые сапоги и где они были куплены, какой маникюр вам сделали, фото нового блюда, попробованного вами и его рецепт и т.д. И это только кажется, что о себе писать проще всего. "На самом деле редко у кого жизнь именно такая, как человек демонстрирует в своем "Инстаграме", — рассказывает специалист по продвижению личных страниц Ольга Андреева. — Никого не заинтересует, если каждый день вы будете выставлять одно и то же: как вы по традиции ставите кофе, кушаете кашку с гарниром, идете на работу, что-там делаете, возвращаетесь с работы, и все это разнообразится только тем, что два раза в неделю вы еще выставляете фото из спортзала. Вряд ли вас с интересом будут читать или комментировать незнакомцы, максимум вы удостоитесь лайка от друзей и коллег. Для того, чтобы эту аудиторию из 10—20 человек увеличить — нужны интересные и оригинальные фото, новинки и такое, чего не встретишь везде. Тогда как законодателя мод и новатора вас будет интересно почитать другим даже незнакомым людям и оценить ваш снимок".

Хорошо работает "Инстаграм", посвященный оригинальной или популярной теме — например, тысячи человек следят за лентами бывших толстушек, которые приняли решение похудеть и ведут дневник, где ежедневно рассказывают о своей борьбе с лишним весом, диете и физических нагрузках, и демонстрируют результаты этого труда.

ДВИГАЕМ БРЕНД ИЛИ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Вы можете сосредоточиться на какой-то аудитории — например, демонстрировать здоровое питание и постоянно рассказывать об этом. А можете сделать так, чтобы аудитория сосредоточилась именно на вас. Например, вы — украинец, но переезжаете в Доминикану, и можете изо дня в день описывать события, плюсы, минусы и впечатления о жизни там. Если вы делаете это хорошо, с юмором, задоринкой и качественными фотографиями, то любители Доминиканы со всего мира (которые знают этот язык) — ваши. Вы будете экспертом, к которому туристы будут обращаться с вопросами (даже глупыми), а турфирмы — с рекламными предложениями.

БЛОГ КОМПАНИИ. Если вы решили, превратить вашу страницу в бизнес, и она будет сосредоточена на продвижении товаров или услуг, то это будет совсем другой продукт. О товарах должно быть по максимуму, а о себе — только то, что касается продвигаемого продукта. Ставка здесь также делается на уникальность товара или оригинальность подачи, но найти свою нишу получается не у всех: надо много работать над подачей.

То, что касается продукта.

В ПОИСКАХ АУДИТОРИИ

Специалисты в "Инстаграме" разделяют понятия раскрутка и продвижение профиля. "В первом случае есть человек, который пропорционально, шаг за шагом, работает над тем, чтобы аккаунт был интересным и востребованным, ищет свою аудиторию, рассматривает, на кого есть смысл подписаться и приведет ли такая подписка к взаимной подписке, — объясняют специалисты по продвижению. — Раскрутка означает, что за дело садится профессионал, цель которого — создать видимость популярности аккаунта. Для этого покупается "армия" ботов-подписчиков, которые залайкивают и комментируют профиль общими фразами: "Ваш аккаунт меня очень вдохновляет", — и подобными. Редко когда это действительно приводит к тому, что страница становится популярной, так как на самом деле эти пустышки не станут ни благодарной аудиторией, ни покупателями".

ЧТО ДАСТ ПОСЕЩАЛКА. Вместе с тем не раздутая посещаемость, а настоящие лайки и многочисленные комментарии от как можно большего количества людей приведут к тому, что сама платформа будет работать на вашу популярность. "Когда новичок или просто другой пользователь будет что-либо искать по вашей тематике, поисковик первым делом будет показывать те страницы, где настоящая активность выше. Если посетитель не будет разочарован, скорее всего, останется вашим фолловером (подписчиком) и не будет больше ничего искать, так как вы ему это даете".

СЕРВИСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. В довесок к ежедневной работе руками (живые комментарии и т. д.) и личному участию к странице тем, кто хочет сделать профиль еще популярнее, есть смысл прибегнуть к дополнительному продвижению — с помощью специальных программ и сервисов по автоматизации "Инстаграма". "Среди них есть общие и узконаправленные, платные (около 700—1500 грн) и бесплатные, есть те, которые устанавливаются как программа на компьютер и сервисы, работающие через интернет, — рассказывает специалист по продвижению. — Они по заданным параметрам вместо вас расставляют лайки и/или всеми возможными способами программы добывают для вас подписчиков". Чем дороже программа или сервис, тем качественнее она работает. Утилиты по фолловингу по отфильтрованным спискам обычно самые дорогие: "Когда вы видите, что кто-то на вас подписалася, то, скорее всего, посетите профиль подписчика, чтобы понять, кто это и чем может быть интересен, — объясняют специалисты. — Так на вашу страницу заходит тот, на кого вы подписались. И если его заинтересует страница или предлагаемый вами товар, он также на вас подпишется".

РАБОТА ШАГ ЗА ШАГОМ

После того, как вы определились, на чем будет сосредоточен ваш "Инстаграм"-профиль, нужно разработать план — какие фото, с каким описанием и какими тэгами (ключевыми словами) вы будете выставлять. При этом нужно помнить: красивые и информативные фото любят все, чего не скажешь о текстах, особенно если вы еще и пишете так себе. "Это не может быть одна-единственная фотография в день: необходимо хотя бы 3 по тематике, что вы для себя выбрали. "Инстаграм" не соблюдает хронологию выдачи информации, поэтому заготовить интересные снимки заранее вполне реально. Подписаны они должны быть кратко: практика показывает, что качественное фото с как можно меньшим текстом, пользуются куда более высокой популярностью, чем те, рядом с которыми идет целая статья", — рассказывает специалист по продвижению в "Инстаграм" Андрей Казнаховский.

ФОТО. Сам снимок обязательно должен быть отличного качества, содержательным и эксклюзивным. "Инстаграм" — одна из немногих платформ, где соблюдаются авторские права. За фото, украденное у другого пользователя без разрешения на использование материалов, вас могут удалить без возможности восстановления", — объяснил Андрей.

ТЭГИ. После того, как вы залили и подписали фото, нужно подобрать удачные тэги. "Одним словом трудно выразить тематику, поэтому нормальным считается иметь под одним фото 10—15 тэгов, максимум — 30. Тэги стоит проработать заранее: ваша задача — предугадать, как именно человек, желающий посмотреть фото по вашей тематике, будет вводить фразу в поисковике. Из этих слов и желательно строить тэги.

Выбор. Снимок должен быть качественным, с удачным ракурсом.

БУДЬ МИЛЫМ, НО БЕЗ "ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ"

Выставить фото, подписать и поставить тэги — недостаточно: нужно уметь заводить друзей, а также находить интересную для себя аудиторию. "Для этого нужно отмечать лайками понравившиеся фото, комментировать их, отличать спамеров и т.д. В таком случае многие после удачной беседы захотят читать вас уже вне ее. Вы тоже можете подписаться на хорошего "инстаграмера". Но в основном надо выбирать себе собеседников с тем прицелом, что потом они будут вашими подписчиками желательно из трех направлений: по тэгам, географическому принципу и дружить с теми, кто лайкает/комментирует конкурентов. Но только на первый взгляд кажется, что это легко: первые дни/недели, а может — и месяцы, — придется поработать усердно.

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ. Слишком щедрым с лайками и чрезмерно дружелюбным подписчиком быть нельзя, иначе "Инстаграм" сочтет вашу активность слишком подозрительной и заблокирует то или иное действие на какое-то время. "Я советую ставить не более 1500 лайков и подписываться не более чем на 500 аккаунтов в день (для начинающих). Причем делать это желательно не за один заход, а постепенно — чтобы, опять-таки, не вызвать подозрения, что вы "бот" (робот). Цель ваша все же — добиться, чтобы подписались на вас, и быть настолько интересным человеком или предлагать настолько качественную товар/услугу, чтобы подписчик не отписался, даже когда вы перестанете его читать", — рассказывает Андрей Казнаховский. Для вас же как продвигающего страницы дружба не должна быть навсегда: есть лимит в том, на сколько аккаунтов может быть подписан ваш профиль. Через какое-то время вы должны будете профильтровать свои подписки и освободить место для следующих интересных собеседников и заведения дружбы.

Есть лимит, на сколько аккаунтов может быть подписан профиль.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БЕСЕДУ. Логично, что с наращиванием популярности вам начнут писать, активно комментировать, задавать вопросы, отвечать на ваши. Хорошо, если вы заведете привычку общаться со своей аудиторией вживую и максимально отвечать по теме — без отписок и заготовленных фраз. "На самом деле вознаграждается даже минимальное внимание или соучастие к человеку, который что-то спросил, прокомментировал или раскритиковал. Во-первых, вы будете в тренде того, что интересует людей, во-вторых — работать над ошибками, если критика конструктивная. А в-третих — если о вас говорят, соглашаются или не соглашаются, значит вы популярны и идете правильным путем", — подсказывает Андрей.

ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ. Лимиты активности у каждого пользователя свои — в зависимости от возраста аккаунта, направления деятельности и т.д. И если вдруг вас заблокировали, вам необходимо будет связаться с техподдержкой платформы, составить запрос и доказать, что ваш аккаунт не "бот" и не был взломан. "Зачастую для этого нужны фото, где будете вы как хозяин профиля (на профиле вы тоже должны будете где-то засветиться). А если вы представляете какой-то бренд, товар или услугу, то еще и документы относительно этого вида деятельности", — рассказал Андрей Казнаховский.

"КЛЮЮТ" НА ИСТОРИИ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

У экспертов по продвижению аккаунтов есть любимые приемы, которые помогают им добиться больших успехов. Например, людям, которые делают ставку на продвижение себя с частыми селфи, спортзалами, упражнениями и т. д., нелишним будет поработать над позами, которые эффективнее продемонстрируют их достижения: эти позы, по словам специалистов, легко найти в интернете. А если вы позиционируете себя как эксперт в какой-либо сфере, то должны писать грамотно, не допуская грамматических ошибок и неточностей по фактажу. Каждое исправление или уточнение могут высмеять в комментариях, и часть аудитории может просто перестать вам доверять. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь бесплатными сайтами: они проверят грамматику и орфографию сообщения, а также проанализируют, каков процент так называемого словесного мусора в вашем тексте.

ЦЕПЛЯЕМ. Тем, кто собирается стать активным инстаграмером, нужно придумать себе/бренду уникальное название и описание для профиля, чтобы креативно его оформить. "Это ваше лицо. Оно должно выделяться среди остальных и быть запоминающимся, — поясняют специалисты по продвижению. — Важно придумать ваш уникальных тег, который вы в обязательном порядке будете ставить в конце описания. Это может быть логин вашего аккаунта, слоган фирмы или то, что будет именно вашей визитной карточкой. Когда вы станете популярным и востребованным, вас легко будет найти в поисковике именно по этому слову/фразе".

ФОТОСЕТЫ. Одними из самых привлекательных фотографий в "Инстаграме" многие специалисты по продвижению называют фотоколлажи. Они должны быть объединены какой-либо общей идеей. "Люди любят целостные истории, это особенность человеческой психики. И, если иногда вы будете баловать читателей такими историями, — это большой плюс, — говорит специалист по продвижению личных страниц Ольга Андреева. — Так, к примеру, может быть три картинки с одним и тем же героем, или объединенные по цветовому спектру. Например, одно и то же дерево/здание/человек в разное время года или на фоне одинакового пейзажа. Такие сеты в "Инстаграме" я бы назвала последним писком".

Нужно уметь дружить. Заведите привычку общаться с аудиторией вживую и отвечать на все вопросы.