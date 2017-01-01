Как уберечь психику от праздничных стрессов

Мы сейчас скажем страш­­ную вещь: Но­­вый год — не такой уж развеселый праздник, как кажется. Почему так случилось и как провести его, не сойдя с ума, рассказала психолог Ольга Перекопайко.

"У нас почему-то принято считать, что ночь на 1 января надо провести шумно и весело, — отмечает психолог. — Если ты хочешь просто поспать, общество тебя не поймет ("Ну ты и зануда!"). Это порицание настолько сильно, что многие из нас стремятся встретить Новый год среди людей, порой даже неприятных, лишь бы не одному. Три года назад я была в новогоднюю ночь на Майдане и увидела много одиноких людей. Многие пришли туда, чтобы повеселиться в большой компании. Но были и такие, кто хотел хоть как-то быть причастным к празднику. Им лучше сказать: "Я был на Майдане", чем выглядеть неудачником в глазах окружающих. Что делать в таких ситуациях? Спросите себя: "Что значит этот день для меня? Какой он несет в себе смысл для меня?". Скорее всего, подумав об этом, вы успокоитесь и перестанете считать, что ваше нежелание веселиться до 5-ти утра делает вас странным".

БОЛЬШЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ЭКСТРАВЕРТЫ И ОДИНОКИЕ

Новый год — испытание для всех. Но есть те, кому в эту пору приходится особенно нелегко.

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ МИРА. Чаще всего именно они выбирают подарки от всей семьи, продумывают меню и украшение дома. Ближе к 31 декабря дамы начинают закипать и орать на мужа: "Я все сделала сама, мог бы и помочь!". Впрочем, чаще всего взваливать все на себя женщину никто не просил: она сама придумала, распланировала, разрулила и обиделась. Кто ей виноват? Никто! Нужна помощь — попроси, не хочешь чего-то делать — делегируй. Кроме того, многим и правда нравится заниматься подготовкой. Тут окружающим надо понять: она бубнит потому, что ей нужна помощь, или потому, что ей просто хочется благодарности.

ЭКСТРАВЕРТЫ. Эти люди любят все делать красиво, чтобы публика оценила. Если придут гости — на стол ставятся лучшие сервизы, а из салатов делаются произведения искусства. Они и сами не объяснят, для чего на самом деле стараются — просто так должно быть. А вот вопроса, хочется ли им этого или нет, даже не возникает. Но подсознание не обманешь, и где-то глубоко внутри возникает бунт. Он трансформируется в раздражение, крики и далее по списку.

Выход один — слушайте себя. В XXI веке мы уже можем себе это позволить. Хотите встретить праздник красиво или хотите встретить его счастливо? То-то же. Если на самом деле вам приятнее заказать себе пиццу из ближайшего кафе и пиво — окей! И плевать на тех, кто затягивает опостылевшее "Как Новый год встретишь…". Пусть вспомнят все годы, которые у них начинались с веселого празднования. Превратились они потом в постоянный праздник? Вряд ли.

ЖИВУЩИМ ОТДЕЛЬНО. Те, кто видится с семьей редко, часто едут на общий праздник с тоской. Еще бы — ведь они прекрасно знают, что на них посыпятся бестактные вопросы: "Когда ты уже женишься?", "Детки-то скоро появятся?", "Тебе не надоела твоя дурацкая работа — нашел бы уже что-то приличное!". За вопросами потянутся тосты с пожеланиями, где тоже будет полно намеков на изменения в вашей жизни. Мы можем слышать эти вопросы по 150 раз в год, но все равно неизменно от них заводимся. Почему и как с этим справиться — вопрос для психотерапии, а сейчас будем учиться спасаться от родственников.

Во-первых, заранее прорепетируйте свою реакцию на неприятную фразу, чтобы на празднике не ответить с раздражением. Ответ может быть разным: от шутки до просьбы о помощи, если, например, на долгожданную всеми свадьбу не хватает денег. Часто помогает довольно жестокая манипуляция: "Вы же понимаете, что если появятся жена и ребенок, то к вам я приезжать уже не смогу?". Можно также заранее попросить не трогать больную тему: "Я вас очень люблю, но давайте сегодня об этом не говорить. Для меня это очень важно". Очень ценна помощь мужа или жены. Если жене задан неудобный вопрос, мужу не нужно отмалчиваться: пусть вежливо, но защитит ее. Партнеру надо чувствовать поддержу, да и в конце концов "отгавкиваться" вдвоем всегда легче. На семейных консультациях, кстати, я часто слышу претензию жены мужу: "А помнишь, мы тогда спорили с твоей мамой, и ты за меня не вступился!". Не доводите до такого — нет ничего важнее вашей семьи.

К слову, конфликты в семье на Новый год часто случаются и потому, что выходных слишком много. Праздничные каникулы — это добровольно-принудительный отпуск с семьей. Первые пару дней еще ничего, но потом начинаются конфликты. Доходит до того, что приехавшая родня радуется, что завтра уедет и выйдет на работу. Чтобы такого не случилось, планируйте выходные так, чтобы все-таки уехать пораньше или наполнять дни чем-то еще, кроме сидения дома.

ОДИНОКИМ. Речь тут о тех, у кого семьи нет или она далеко. Нередко такое случается со стариками, но и люди помоложе не застрахованы. Свое положение и переживания по этому поводу они ощущают особенно остро именно в Новый год, когда отовсюду сыпятся стереотипные образы праздника в кругу семьи. И тут совет скорее их окружению — соседям, коллегам. Если знаете такого человека, придите к нему днем 31 декабря на 15 минут с подарком за 50 грн — не умножайте равнодушие.

ТРУДОГОЛИКАМ. Эти люди уйдут с работы вечером 31 декабря и вернутся туда уже через день. Им бы просто отоспаться, но друзья и семья давят — надо праздновать! И вот он идет на вечеринку, весь вечер выслушивая упреки из-за недовольного выражения лица. А что ему делать, если все, о чем он мечтает, — это тишина и подушка? Тут важна чуткость близких. Просто спросите у такого человека: "А чего ты ждешь от Нового года?". Может, он не против отметить, но хочет сделать это днем 1 января — ну так почему бы и нет?

ЗАБУДЬТЕ ОБ СМС

У нас очень популярно звонить и писать СМС знакомым сразу после полуночи. А безусловный хит — делать всем массовую рассылку одного и того же сообщения. И все бы ничего, но рассылающий часто обижается, если не получает ответа. Многим важно быть первыми,чтобы подчеркнуть, что они помнят о других. При этом о себе они особо не думают: такие люди готовы сидеть в компании и одновременно "зависать" в телефоне, лишь бы потом получить "Спасибо! И тебя с праздником!". Для них кто-то важнее, чем он сам. Если это касается вас, научитесь заботиться о себе: отложите телефон в праздничную ночь и присоединитесь к застолью.