Как убрать жвачку с одежды: ТОП-3 надежных способа

Сегодня, 11:41

Лучше всего удалять жвачку после того, как она замерзнет. Для этого используйте морозильную камеру

Когда жвачка затвердеет – вы сможете легко удалить ее остатки с брюк или юбки. Фото: AFP
Когда жвачка затвердеет – вы сможете легко удалить ее остатки с брюк или юбки. Фото: AFP

Жевательная резинка вредна не только для зубов, но и может стать большой проблемой для одежды.

Сайт Лиза знает несколько способов, которые помогут быстро и легко отчистить любой предмет от жевательной резинки без кипячения и использования химии.

Способ №1

Если стараться очистить приставшую жевательную резинку с одежды при комнатной температуре, вы не только не получите желаемого результата, но и можете безнадежно испортить вещь.

Лучше положи ее на 30-40 минут в морозильную камеру. Когда жвачка затвердеет – вы сможете легко удалить ее остатки с брюк или юбки.

Способ №2

А что делать, если неприятность случилась с мягкой мебелью? Ведь диван или кресло в морозилку не запихнешь!

Тут на помощь снова придет содержимое морозильной камеры. Положите на место, куда приклеилась жвачка, пакет со льдом. Через полчаса нужно только соскрести замерзшую резинку с обивки.

Способ №3

Можно попробовать удалить жвачку при помощи скотча. После того, как вы удалили основную часть жвачки, остатки уберите с помощью скотча. Прилепляй скотч на "проблемное" место, пока все остатки резинки не останутся на липкой ленте.
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