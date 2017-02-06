Как убрать жвачку с одежды: ТОП-3 надежных способа
Лучше всего удалять жвачку после того, как она замерзнет. Для этого используйте морозильную камеру
Жевательная резинка вредна не только для зубов, но и может стать большой проблемой для одежды.
Сайт Лиза знает несколько способов, которые помогут быстро и легко отчистить любой предмет от жевательной резинки без кипячения и использования химии.
Способ №1
Если стараться очистить приставшую жевательную резинку с одежды при комнатной температуре, вы не только не получите желаемого результата, но и можете безнадежно испортить вещь.
Лучше положи ее на 30-40 минут в морозильную камеру. Когда жвачка затвердеет – вы сможете легко удалить ее остатки с брюк или юбки.
Способ №2
А что делать, если неприятность случилась с мягкой мебелью? Ведь диван или кресло в морозилку не запихнешь!
Тут на помощь снова придет содержимое морозильной камеры. Положите на место, куда приклеилась жвачка, пакет со льдом. Через полчаса нужно только соскрести замерзшую резинку с обивки.
Способ №3
Можно попробовать удалить жвачку при помощи скотча. После того, как вы удалили основную часть жвачки, остатки уберите с помощью скотча. Прилепляй скотч на "проблемное" место, пока все остатки резинки не останутся на липкой ленте.
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