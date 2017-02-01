Как вернуть интерес к сексу

Когда человек лишен возможности творить свою жизнь по своему усмотрению, у него ослабевает интерес к сексу, так как внешний и внутренний мир тесно взаимосвязаны

Очень часто мы сталкиваемся с таким вопросом, который либо стесняемся, либо не знаем кому задать. Однако желание заниматься любовью или его отсутствие зависит от многих факторов.

Половой акт сам по себе не является для человека жизненно важным. Мы можем прожить без этого жизнь, и это никак не отразится на нашем физическом и душевном здоровье. Половой акт – это, скорее, проявление потребности в общении, в близости с другим человеком, потребности в самовыражении и продлении рода. Чаще всего мы это делаем для получения приятных физических ощущений.

Половое влечение, во-первых, напрямую зависит от вашего желания творить свою жизнь. Если у вас пропало желание заниматься сексом, проанализируйте все, что происходит в вашей жизни. Возможно, вы слишком много времени уделяете тому, что идет вразрез с вашими истинными желаниями? Чем вы руководствуетесь в своих поступках: чувством долга? Стремлением оправдать чьи-то ожидания? Желанием что-то доказать окружающим?

Когда человек лишен возможности творить свою жизнь по своему усмотрению, у него ослабевает интерес к сексу, так как внешний и внутренний мир тесно взаимосвязаны.

Ваша сексуальность отражает вашу способность доставлять удовольствие самому себе.

Умеете ли вы получать удовольствие от жизни? Разрешаете ли вы это себе?

Вот что я могу вам посоветовать, чтобы вернуть этот интерес: старайтесь готовиться к половому акту так же тщательно, как вы готовитесь, например, к приему гостей. Не торопитесь. Поймите, что люди разные, поэтому и потребности у них тоже разные. Например, люди физического склада получают удовольствие от секса только, если чувствуют себя комфортно и удобно физически. Они быстро возбуждаются, даже если только что друг с другом поссорились.

Партнеры эмоционального типа не могут заниматься любовью, пока не помирятся. Они идут на секс только когда находятся в хорошем настроении и чувствуют, что их любят и хотят.

Люди ментального типа нуждаются в ментальной подготовке. Чтобы возбудиться им нужно поговорить с партнером, установить интеллектуальный контакт. Основное условие их физической близости – глубокое взаимопонимание.

Общение с разными типами помогает людям лучше понять себя, научившись уделять внимание всем сферам своей жизни, как физической, так и эмоциональной и ментальной.

Если вы чувствуете, что ваше влечение друг к другу ослабевает, вам нужно внести больше чувственности в свои сексуальные отношения, чаще прикасаться друг к другу, а также тщательнее готовиться к этому таинству.

Не следует думать, что половое влечение и любовь – это одно и то же. Секс можно считать одним из способов общения, и характер сексуального общения во многом зависит от их вербального общения. Часто люди, которые много лет живут вместе, перестают общаться, ограничиваясь дежурными фразами. Возможно, нечто подобное происходит и с вами, и тогда одним из способов вернуть влечение будет вернуть общение и интерес друг к другу как к человеку, мужчине или женщине. Любить же – это состояние души, когда вы принимаете находящегося рядом человека, уважая его желания и потребности. Вы можете продолжать любить человека, хотя и не испытывать к нему влечения.

Частота половых актов отражает способность и желание партнеров общаться друг с другом. Если у вас уже несколько лет нет секса с партнером, знайте, что и в вашем общении и в отношениях назрели проблемы, даже если вы их еще не осознаете. Вот что я рекомендую: для начала выясните, что чувствует ваш партнер? Возможно, он чего-то боится? Какие его намерения? Не хочет ли он с вами обсудить сложившуюся ситуацию?

Также, честно ответьте на эти вопросы и для себя. Является ли для вас проблемой отсутствие секса? Если да, то почему?

Возможно, пришла пора обратить внимание на свои настоящие желания и потребности, и для начала осознать, что именно в своей жизни вы хотите изменить.

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