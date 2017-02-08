Как выглядят счастливые люди: психологи назвали ТОП-5 главных качеств

Ученые уверены, что характер поддается изменениям, поэтому, если сейчас у вас нет необходимых черт, их можно развить самостоятельно

Не каждый человек может назвать себя счастливым в силу различных обстоятельств. Но, как выглядят по-настоящему счастливые люди и есть ли связь между характером и чувством удовлетворенности жизнью, решили выяснить психологи.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Independent.

В исследовании психологов приняли участие более 700 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 55 лет. Таким образом ученые смогли выделить пять черт характера, которые делают человека счастливым и помогают добиться успехов в разных аспектах жизни.

По словам одного из авторов исследования Скотта Барри Кауфмана, если человеку присуща хотя бы одна черта из пяти – он более успешен и удовлетворен жизнью, нежели те, у кого они отсутствуют. Более того, ученые уверены, что характер поддается изменениям, поэтому, если сейчас у вас нет необходимых черт, их можно развить самостоятельно.

Пять личностных качеств счастливых людей:

1. Энтузиазм

Энтузиасты обычно веселые, общительные и эмоциональные люди, поэтому они легко заводят новые знакомства и быстрее достигают поставленных целей. Кроме того, как показало исследование, такие люди менее подвержены стрессу, и они всегда находят выход их любых ситуаций, что помогает им успешно двигаться по жизни.

2. Любовь к себе

Чтобы быть счастливым, важно любить и уважать себя, ведь успехов в любых жизненных аспектах добиваются люди с хорошей самооценкой. В противном случае люди впадают в депрессию, замыкаются в себе и часто обижаются по пустякам.

3. Трудолюбие

Трудолюбивые люди обычно целеустремленные, энергичные и отличаются высоким уровнем самодисциплины. Как показало исследование, трудоголики, в хорошем смысле этого слова, более удовлетворены жизнью, чем другие люди.

4. Сострадание

Сострадающие люди очень добрые, они заботятся о других и проявляют интерес к окружению. Согласно исследованиям, человек, который с удовольствием помогает другим, более удовлетворен жизнью.

5. Любознательность

Жажда новых знаний и живой интерес к происходящему способствует обогащению жизненного и рабочего опыта. Более того, любознательность тесно связана с общительностью и энтузиазмом, что вместе помогают достичь любых целей.