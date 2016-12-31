Как загадывают желания на Новый год в разных странах (фото)

Каждый поступок, каким бы странным он не был, имеет свое значение и несет свою идею

О том, что у каждого народа есть свои традиции в праздновании Нового года и говорить не приходиться. Но и желания загадывают тоже по-разному.

Сайт AdMe.ru выяснил, как в разных странах принято провожать последние секунды старого года, чтобы успешно встретить новый.

Каждый поступок, каким бы странным он не был, имеет свое значение и несет свою идею.

К слову, у нас также была такая себе традиция писать желание на листике бумаги, а под бой курантов нужно было успеть его поджечь, пепел размешать в бокале и выпить. К счастью, традицией это не стало.

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