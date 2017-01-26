Какая существует связь между морщинами мозга и характером: интересный эксперимент

Сегодня, 11:44

У людей более нервных и склонных к перепадам настроения кора мозга толще и у нее меньше извилин

У более открытых людей кора головного мозга тоньше и «морщинистее». Фото: AFP
У более открытых людей кора головного мозга тоньше и «морщинистее». Фото: AFP

Связь между структурой мозга и определенными чертами характера существует. Об этом сообщили ученые в статье, опубликованной в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Во время эксперимента исследователи просканировали с помощью МРТ мозг 500 добровольцев и оценили их личность по пяти параметрам – невротичности, открытости, экстраверсии, уступчивости и добросовестности.

В результате ученые обнаружили, что у людей более нервных и склонных к перепадам настроения кора мозга толще и у нее меньше извилин. У более открытых людей она наоборот тоньше и "морщинистее".

Авторы исследования полагают, что выявленные корреляции помогут узнать больше о том, как меняется мозг в ходе взросления: кора мозга способна образовывать новые извилины, увеличивая поверхность мозга и истончаясь, на протяжении всей жизни. С годами, как правило, люди становятся менее нервными и более уступчивыми и добросовестными.
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