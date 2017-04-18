Какие прически для мужчин и женщин разрешены в КНДР: всего 30 вариантов

Сегодня, 17:10

Помимо того, что северокорейским женщинам доступны только 15 образов, услуга по окрашиванию волос полностью отсутствует

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

Женщинам и мужчинам Северной Кореи разрешается только по 15 вариантов причесок. Об этом заявил финский журналист Мика Макелайнен.

В конце апреля мужчина посетил Пхеньян и побывал на военном параде в честь 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

В Twitter он выложил снимки плакатов с разрешенными стилями причесок для женщин и для мужчин в КНДР.

По его данным, помимо того, что северокорейским женщинам доступны только 15 образов, услуга по окрашиванию волос полностью отсутствует.

При этом на себе Мика испытал одну из 15 разрешенных причесок для мужчин, и отметил, что: "И это не как у Ким Чен Ына".
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