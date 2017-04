Какие прически для мужчин и женщин разрешены в КНДР: всего 30 вариантов

Женщинам и мужчинам Северной Кореи разрешается только по 15 вариантов причесок. Об этом заявил финский журналист Мика Макелайнен.

В конце апреля мужчина посетил Пхеньян и побывал на военном параде в честь 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

В Twitter он выложил снимки плакатов с разрешенными стилями причесок для женщин и для мужчин в КНДР.

По его данным, помимо того, что северокорейским женщинам доступны только 15 образов, услуга по окрашиванию волос полностью отсутствует.

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0

При этом на себе Мика испытал одну из 15 разрешенных причесок для мужчин, и отметил, что: "И это не как у Ким Чен Ына".

North Korean men can choose between 15 approved haircut styles. I had the most popular one – and it's not like Kim Jong Un. #ylemaailmalla pic.twitter.com/BvDCrgqg7R