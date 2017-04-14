Какой главный смысл Пасхи: богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о празднике

Иисус готов был взять на себя не просто какие-то отдельные грехи, а откупить нас от всей системы греха

Последняя неделя перед Пасхой – время скорби, внутреннего покоя или, возможно, напряжения и переживаний.

Чем важна и особенная Страстная неделя, и какой главный смысл великого христианского праздника Пасхи объяснил богослов Максим Тимо в рамках встречи с Сообществом молодых супругов, действующего при Церкви Преображения Господня во Львове.

Для более глубокого понимания значения этих дней Максим Тимо предложил принять страсти Господни с точки зрения того, как они касаются каждого из нас, передает Дивен світ.

"Мы наделили наиболее христианские праздники – Рождество и Пасху, сентиментализмом, который мешает понимать их глубинный смысл", – отмечает богослов.

В конце концов, и страсти Христовы люди воспринимают сквозь призму того, как тяжело Иисус страдал, какие боли переносил, как нас терпел, насколько ему было трудно.

"Господь, которого продали, и который искупил нас, слава Тебе"

Весь трагизм и горькая ирония последних земных дней Иисуса в том, что его продают – все: кто как мог и за что кому было выгодно, рассказывает Тимо.

Архиереи и священники продали его за верность своим религиозным убеждениям. Они не могли представить себе Мессию таким, как Иисус, потому что имели собственное понимание, каким он должен быть.

Понтий Пилат – за сохранение стабильности в обществе и за содержание баланса отношений между религией и государством. Он понимал, что Иисус невиновен, но не захотел защитить Его, потому что в той ситуации, которая сложилась, ему было это невыгодно.

Воины продали Иисуса за азарт надругаться над беззащитной человеком. Ведь им не говорили, как именно должны бичевать Его, а если верить показаниям тогдашних авторов, наказание могло быть очень жестоким, а могло быть более или менее сносным. Но, так как солдаты воспринимали Его, как бунтовщика против кесаря, то применили жесточайшую казнь.

Принято считать, что Иуда продал Иисуса за деньги. Но в действительности, это довольно примитивное толкование. То, что я исследовал демонстрирует, что он продал Христа за собственное представление о Спасителе. Он хотел видеть Иисуса другим, чем он был: чтобы проявил свою Божественную силу, чтобы поборол римских солдат, чтобы на его защиту сошли ангелы. А Иисус – идет на смерть.

И даже ближайший ученик – Петр продал Иисуса за свой страх, отрекшись от Него.

Иисус страдал, чтобы мы жили

Второй важный аспект – Господа много раз выдают: Иуда – Пилату, тот – первосвященникам, они – римской власти, народ – солдатам, а те на насмешки и на крест, а Христос отдает Духа Богу.

Эта последовательность свидетельствует, что Иисус готов был взять на себя не просто какие-то отдельные грехи, а откупить нас от всей системы греха. Его смерть на кресте, все страдания – это не отдельный момент, а вся его жизнь, от рождения, была пожертвованием для нас. Поэтому важно понимать, каким образом Иисус принимает на себя Божью волю. Ведь распятие – это последняя точка, радикальный шаг.

"Для нас важно понимать, что принять Божью волю – это и есть наиболее свойственное подражание Христу. Мы не можем повторять Иисуса в Его страстях – это невообразимое для нас таинство. Не постараемся как-то эмоционально это переживать, сострадать, потому что это для нас невозможно и даже неполезно. Мы все равно не проникнем в глубину Его страданий. Самое важное выполнить слова Христа: если хочешь идти за Мною – возьми свой крест и иди. Не выдумывайте себе особых подвигов, чрезвычайных практик – от того мы не будем ценные Господу. Примите лишь то, что Бог кладет нам на плечи. Иисус не страдал для того, чтобы мы страдали, а чтобы мы жили полнотой Его жизни", – отмечает Тимо.

Богопокинутость, как отражение ада

Еще один важный момент, приближает нас к Великой субботе – Богопокинутость Иисуса на кресте.

Все четыре Евангелия изображают жизнь Иисуса как неразрывное с Отцом – Он творит все во имя. А на кресте наступает момент, когда Иисус признает, что Отец Его оставил: "Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?". С богословской, экзистенциальной точки зрения это наиболее трагический момент. Ведь именно оторванность от Бога является тем, что мы называем адом.

Иисус переживает отверженность Бога, чтобы никто из нас в жизни больше не чувствовал этого. Он принимает участие в наших страданиях, разделяет смерть, принимая такую казнь, которая в то время была самой позорной.

Пасха перерождения

Апогей христианской веры – Пасха. Все религиозные тексты не останавливают нас на теме страданий, а на теме воскресения. Иисус умер, чтобы вывести нас к новой жизни.

Парадоксально и если за Великий пост с большим количеством реколекций, размышлений, исповедей, духовных вечеров, мобилизуемся духовно, то после Пасхи у нас наступает духовное оцепенение – а что дальше? И наступает период стагнации. Хотя на самом деле, если великий пост – это время отказа от определенных вещей, переосмысление жизни, то Пасха должна стать "усвоением" этого, христианским перерождением.

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