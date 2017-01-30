Каннибалкорпская: в Запорожье улицу Каменогорскую хотят переименовать в честь Cannibal Corpse

Жители Запорожья хотят переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую — в честь группы Cannibal Corpse. Петиция с такой просьбой появилась на сайте местного горсовета. Сейчас под предложением подписалось более 220 человек. Для того чтобы администрация города рассмотрела петицию, она должна собрать 750 подписей, – сообщает ТАСС.

"Инициативная группа обратила внимание на название улицы Каменогорская, которая находится в центральной части города и не имеет вообще никакого отношения к городу Запорожье и даже к Запорожской области", — заявил автор петиции Алексей Добряков.

Добряков считает, что название улицы устарело, не имеет ценности и не несет никакого смысла. Также мужчина утверждает, что название подпадает под закон о декоммунизации.

Добряков привел целых восемь аргументов в пользу переименования улицы. По его мнению, необычное название привлечет туристов в Запорожье, а местные жители быстро запомнят его из-за созвучия со старым. Также автор петиции считает, что переименование поможет новым стартапам и подтолкнет жителей других городов к "переосмыслению своего положения".

Сannibal Сorpse — американская дэт-метал группа, известная своими текстами об убийствах, насилии и каннибализме.