Каннибалкорпская: в Запорожье улицу Каменогорскую хотят переименовать в честь Cannibal Corpse

Сегодня, 23:51

На сайте местного горсовета появилась соответсвующая петиция

Сannibal Сorpse. Фото: Mairo Cinquetti / Splash News / Vida Press
Сannibal Сorpse. Фото: Mairo Cinquetti / Splash News / Vida Press

Жители Запорожья хотят переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую — в честь группы Cannibal Corpse. Петиция с такой просьбой появилась на сайте местного горсовета. Сейчас под предложением подписалось более 220 человек. Для того чтобы администрация города рассмотрела петицию, она должна собрать 750 подписей, – сообщает ТАСС.

"Инициативная группа обратила внимание на название улицы Каменогорская, которая находится в центральной части города и не имеет вообще никакого отношения к городу Запорожье и даже к Запорожской области", — заявил автор петиции Алексей Добряков.

Добряков считает, что название улицы устарело, не имеет ценности и не несет никакого смысла. Также мужчина утверждает, что название подпадает под закон о декоммунизации.

Добряков привел целых восемь аргументов в пользу переименования улицы. По его мнению, необычное название привлечет туристов в Запорожье, а местные жители быстро запомнят его из-за созвучия со старым. Также автор петиции считает, что переименование поможет новым стартапам и подтолкнет жителей других городов к "переосмыслению своего положения".

Сannibal Сorpse — американская дэт-метал группа, известная своими текстами об убийствах, насилии и каннибализме.
Запорожье, переименование, декоммунизация, Cannibal Corpse

Вы сейчас просматриваете новость "Каннибалкорпская: в Запорожье улицу Каменогорскую хотят переименовать в честь Cannibal Corpse". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Коррупционный скандал в Запорожье: доцент вуза прятал взятку в Уголовном кодексе

Сегодня, 19:12

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной взятки 

Украина

О причинах инцидента не сообщается. Фото: dpchas.com.ua

В Запорожской области парень перерезал себе горло на глазах у прохожих

Сегодня, 17:32

Молодой человек потерял много крови, в данный момент его жизни ничего не угрожает

Происшествия и криминал

Фото: патрульная полиция

В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой

Сегодня, 17:09

Мужчина вышел выбросить мусор, увидел в баке предмет, похожий на гранату, и вызвал полицию 

Происшествия и криминал

Злоумышленник получил 15 лет заключения. Фото: из открытых источников

В Запорожье осудили мужчину за дерзкие нападения на женщин

27 Января, 20:30

Преступник забирал у потерпевших ювелирные изделия, мобильные телефоны и продукты питания

Другие регионы

Запорожцы жалуются в соцсетях на стаи бродячих собак

27 Января, 19:01

Особенно боятся нападения одичавших собак пенсионеры, мамы с колясками и дети, идущие из школы

Происшествия и криминал

У подозреваемого нашли пистолет. Фото: полиция

Посетитель кинотеатра открыл стрельбу в Запорожье

26 Января, 03:15

В кинотеатре между двумя мужчинами завязалась драка со стрельбой; полицейские изъяли у подозреваемого пистолет 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования