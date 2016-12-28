Китайские туристы устроили массовую драку с полицейскими Японии из-за непогоды
Из-за снегопада аэропорт на острове Хоккайдо отменил более 280 рейсов
В Новом аэропорту Титосе на японском острове Хоккайдо произошла драка туристов из Китая и местных полицейских.
Об этом сообщает South China Morning Post, опубликовав видео инцидента.
По данным издания, драка произошла еще в пятницу, 23 декабря, когда воздушная гавань отменила более 280 рейсов из-за сильного снегопада.
Туристы были очень огорчены и возмущены этим и вступили в драку с сотрудниками аэропорта и полицией.
Как отмечают в правоохранительных органов, аресты не производились, но двух человек пришлось отправить в больницу из-за полученных в стычке травм.
Тем временем американский физик подсчитал все снежинки в мире.
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