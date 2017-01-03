Книга Гитлера "Майн Кампф" стала бестселлером в Германии

Уже продано 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж

Книга "Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание" стала бестселлером в Германии, что удивило даже сотрудников Института современной истории в Мюнхене, которые работали над ней.

Об этом рассказал директор учреждения Андреас Виршинг, передает Tagesspiegel.

По словам директора, изначально институт подготовил 4 тысячи экземпляров двухтомника.

"Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж… Никто не мог рассчитывать на такое", — рассказал Виршинг.

Он также рассказал, что после первоначального ажиотажа в обществе разрослась дискуссия, а текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения.

Кроме того, директор институт отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.

Вместе с тем стало известно, что сейчас готовится французское издание "Майн кампф".

"Это будет не перевод слово в слово. Он будет укорочен и переработан", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что впервые за 70 лет книга Гитлера поступила в продажу в Германии. Это было в январе прошлого года, когда первый тираж раскупили в интернете еще до официального начала продажи.

Известно, что Гитлер написал "Майн кампф" ("Моя борьба") в 1924 году, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию "пивного путча" 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма. Ее первое издание состоялось уже в 1925 году, а спустя восемь лет — после прихода Гитлера к власти — книга стала самой издаваемой в Германии, а ее прочтение — обязательным.