Кому при разводе достанется домашний питомец

"Если при разводе один из основных камней преткновения — кому достанется собака, ее судьбу тоже можно решить через суд? Как судья будет принимать решение, на основании каких критериев, ведь мнение собаки он спросить не может?" — Евгения Далина.

Отвечает Оксана Мардак, помощник адвоката АК "Чевгуз и партнеры":

"Согласно ст. 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом общей совместной собственности супругов.

Согласно ст. 180 Гражданского кодекса Украины, животные являются особым объектом гражданских прав. На них распространяется правовой режим вещи, кроме случаев, установленных законом. Таким образом, по общему правилу домашние животные также подлежат разделу между супругами, если они приобретены в период брака. Суд может решить судьбу собаки, учитывая ряд обстоятельств. Например, если у собаки есть документы, суд может учесть сведения о личности, которая является владельцем животного согласно этим документам. Имеет также значение, с кем из супругов собака постоянно проживает.

Также в соответствии со ст. 62 Семейного кодекса Украины, если один из супругов своим трудом и (или) средствами принимал участие в содержании имущества, принадлежащего второму из супругов, в управлении этим имуществом или уходе за ним, то доход (приплод, дивиденды), полученный от этого имущества, в случае спора по решению суда может быть признан объектом права общей совместной собственности супругов. То есть даже если собака была приобретена до заключения брака, судом могут учитываться общие расходы супругов на содержание животного. В зависимости от обстоятельств суд может оставить собаку в собственности одного из супругов, обязав его выплатить определенную сумму возмещения другой стороне".