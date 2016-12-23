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Кошка без лап и хвоста разжалобила соцсети (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/5_main.1482490031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/5_tn.1482490031.jpg Общество Животное не утратило своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы

Кошка без лап и хвоста разжалобила соцсети (видео)

Вчера, 19:16

Животное не утратило своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы


Интернет-сообщество очаровала кошка по кличке Эйбл, у которой всего две конечности.

Животное живет в Бангкоке и ему пять лет. Родилась Эйбл совершенно здоровой, однако из-за несчастного случая она лишилась обеих передних лап и хвоста.

Трагедия случилась во время того, как кошка гонялась за птицами. Забравшись на дерево, животное задело линию электропередач и в результате получило сильные ожоги, пишет Buzzfeed.

В итоге конечности и хвост Эйбл медикам пришлось ампутировать. Теперь пушистый питомец передвигается исключительно на задних лапах, очень напоминая крошечного кенгуру или динозаврика.

Однако кошка не утратила своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы. Она очень ловко справляется с большими ступеньками лестниц, любит играть с другой кошкой и наблюдать за птицами из окна.

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Источник:

Дни.ру

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