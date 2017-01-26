Кошки не глупее собак – ученые

Вчера, 14:42

Коты способны обращаться к эпизодической памяти, чтобы выяснить, что и где находится

Кошки и собаки - умные создания. Фото: instagram.com/anna_zhivi_kraskami
Кошки и собаки - умные создания. Фото: instagram.com/anna_zhivi_kraskami

Кошки способны запомнить то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию.

Об этом сообщили японские ученые, которые утверждают, что кошки не глупее собак, рассказывается в журнале Behavioural Processes.

В эксперименте взяли участие 49 домашних кошек. Ученые проверяли, вспомнят ли кошки спустя 15 минут, корм из какой миски они уже съели, а какая осталась полной. Выяснилось, что кошки действительно способны обращаться к эпизодической памяти, чтобы выяснить, что и где находится.

Ученые предполагают, что кошки способны помнить некоторые события на протяжении периода намного более длительного, чем в исследовании, и вызывать приятные воспоминания – так же, как это делают люди.

Кроме того, они показывают результаты не хуже собак в тестах на реакцию на жесты человека, выражение его лица и эмоции.
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Источник:

gazeta.ru

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