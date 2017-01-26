Кошки не глупее собак – ученые
Коты способны обращаться к эпизодической памяти, чтобы выяснить, что и где находится
Кошки способны запомнить то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию.
Об этом сообщили японские ученые, которые утверждают, что кошки не глупее собак, рассказывается в журнале Behavioural Processes.
В эксперименте взяли участие 49 домашних кошек. Ученые проверяли, вспомнят ли кошки спустя 15 минут, корм из какой миски они уже съели, а какая осталась полной. Выяснилось, что кошки действительно способны обращаться к эпизодической памяти, чтобы выяснить, что и где находится.
Ученые предполагают, что кошки способны помнить некоторые события на протяжении периода намного более длительного, чем в исследовании, и вызывать приятные воспоминания – так же, как это делают люди.
Кроме того, они показывают результаты не хуже собак в тестах на реакцию на жесты человека, выражение его лица и эмоции.
Вы сейчас просматриваете новость "Кошки не глупее собак – ученые". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии