Кот рассмешил реакцией на изображение оптической иллюзии

Вчера, 16:18

Видеоролик набрал более 1,6 миллионов просмотров за три дня


Котов загипнотизировать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Доказательство тому видеоролик с серым пушистиком в главной роли.

На видео кот наблюдает за оптической иллюзией "Вращающиеся змеи", которая изображена на листе бумаги.  В итоге кот начинает кусать и рвать его когтями.

Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Ryan Kotzin и набрал более 1,6 миллионов просмотров за три дня.
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