Кот рассмешил реакцией на изображение оптической иллюзии
Видеоролик набрал более 1,6 миллионов просмотров за три дня
Котов загипнотизировать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Доказательство тому видеоролик с серым пушистиком в главной роли.
На видео кот наблюдает за оптической иллюзией "Вращающиеся змеи", которая изображена на листе бумаги. В итоге кот начинает кусать и рвать его когтями.
Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Ryan Kotzin и набрал более 1,6 миллионов просмотров за три дня.
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